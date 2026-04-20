به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پس از گذشت پنجاه روز از حمله آمریکا و اسرائیل به خاک ایران هنوز آیین‌های یادبود شهدای رویارویی جبهه حق و باطل در اقصی‌نقاط جهان برگزار و شخصیت‌های سیاسی و فعالان فرهنگی و مذهبی بسیاری با انتقاد از دست‌اندرکاران آغاز جنگ رمضان این نبرد میدانی را در تراز «جنگ‌های آخرالزمانی» تحلیل کرده و تأکید دارند در صحنه پیکار پیش آمده اولیاءخوانان سپید روی گویا صدها سال در حال تکامل بوده و به وقت امروز در قامت ایران انقلابی در برابر رژیم‌های کودک‌کش قلد علم نموده‌اند.

کشیش آرابلا مانگان کابیاس، کشیش کلیسای مستقل فیلیپین در منطقه کروز آلیگاس شهر کوئزون سیتی از جمله این چهره‌ها است که در حاشیه برپایی نمایشگاه عکس شهدای مدرسه میناب در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در شهر مانیل با او گپ‌وگفت صمیمانه‌ای داشتیم. در در ادامه مشروح این مصاحبه از نظر می‌گذرد؛

برای شروع نظر خود را در خصوص مهمترین خبر حوزه بین‌الملل بفرمایید.

لازم به توضیح می‌دانم بگویم من بیش از آن که شخصیت سیاسی داشته باشم، فردی فعال در حوزه دینی هستم. بر حسب همین گرایش و ماهیت کاری حمایت من از فلسطین، همواره بوده و بقرار خواهد بود. به طور خاص پس از تجربه‌ای که در آنجا به‌عنوان یک همراه اکومنیک (بین‌مذهبی) داشتم بیشتر و پررنگ‌تر هم شد. اما این مسئله را هم باید اظهار کنم که در این جنگ تحمیلی تمام قد مدافع منافع ایران هستم. شاید سوال کنید چرا طرف ایران هستم؟ یک‌بار، در طول سه ماه حضورم در آنجا، پس از دیدن خشونت‌ها و اقدامات نیروهای اشغالگر اسرائیلی، به بالای تپه‌ای رفتم. ابتدا بابت مشاهده خشونت‌ها و رنج مردم فلسطین از نزدیک بسیار گریه کردم. بعد که شرایط بهتری پیدا کردم از خدا پرسیدم: چرا این اتفاق در این نقطه جغرافیایی می‌افتد؟ آیا این خواست توست؟ بعد از آن سفر بارها خودم را مخاطب قرار داده و این سوال را در اوقات مختلفی طرح کردم آیا کسی هست که در برابر صهیونیسم اسرائیل بایستد؟ آیا کسی هست که بگوید «بس کنید این کارها غیرانسانی و شرارت‌های شیطانی را»؟ از همان روزها پاسخی برای این سوال درونی نداشتم تا این که در تهاجم جبهه استکبار به خاک جمهوری اسلامی به نوعی جوابی قاطع برای آن پیدا کردم. آن وقت که ایران مقتدرانه و با تکیه بر زانوان خود برخاست و به اسرائیل و نیروهای وابسته در منطقه پاسخی دفاعی و بی‌سابقه داد. اینجا با خودم گفتم: بله، پروردگارا سؤالم، دعاها و همه آرزو و آرزوهایم تحقق یافت.

علت اصلی جنگ بین آمریکا و اسرائیل علیه ایران چه بود؟

این جنگ ناشی از برتری‌طلبی آمریکا و صهیونیسم اسرائیل است. آن‌ها می‌خواهند رهبر جهان باشند و دنیا را فارغ از مرزبندی‌ها و گرایش‌های ملل کنترل کنند. ما می‌دانیم نتانیاهو در سر پرسودای خود بدون اعتقاد به تمامیت ارضی ملت‌های اسلامی طرحی برای «اسرائیل بزرگ» دارد. اگر به نقشه‌ای که او ارائه داده نگاه کنیم، جالب است ایران و دیگر بخش‌های منطقه هم در این طرح قرار می‌گیرند.

این یعنی اشغال و کنترل منطقه با حمایت آمریکا. به نظر من، این رفتار نوع آشکاری از زورگویی است. آمریکا و اسرائیل قلدران دور از تعقل جهان هستند. صد البته در شرایط فعلی و با ظهور قدرت‌هایی چون ایران می‌توان گفت بر خلاف مختصات و تصورات باطل این سردمداران سلطه‌گر دیگر آن‌ها نمی‌توانند برای همیشه زورگو بمانند. خداوند به برکت وجود کشوری چون ایران اجازه نخواهد داد تا ظلم برای همیشه تداوم پیدا کند. امپراتوری‌ها پایدار نیستند، اما در برابر محبت، عدالت و صلح الهی پایدار خواهد بود.

اقدامات ایران را در این جنگ تحمیلی چطور ارزیابی می‌کنید؟

من با بسیاری از مردم جهان موافقم که مقاومت ایران نوعی ایستادگی است. ایران بدون حرف شنوی از کسی و بدون محاسبه منافع شخصی خود با اقتدار در برابر هر زیاده‌گویی «نه» می‌گوید. ایران نه فقط برای خودش، بلکه برای همه قربانیان ظلم این تلاش مقدس را دارد و ما به این دلیل و برای این هدف نورانی به ایران اسلامی درود می‌فرستیم.

به واسطه سلطه رسانه غرب در شرایط فعلی اما بسیاری از مردم گیج شده‌اند یا نمی‌دانند طرف کدام کشور باید باشند؟ به همین دلیل ضرورت دارد تا در قبال این ملت‌ها آگاهی‌سازی صورت گیرد. هرچند برای آن مخاطبی که وابستگی و اثرپذیری از جریانی را ندارد پرواضح است که در این نبرد ایران هرگز شروع کننده جنگ و مهاجم نبوده است، بلکه برای بار چندم و در خلال پوشش‌هایی چون مذاکره درگیر این منازعه نابرابر شده و به نوعی در حال دفاع از خود است. صد البته در سایه این کم‌آگاهی جمعی دو دولت آمریکا و اسرائیل به دلیل حمایت برخی کشورهای اروپایی، جسورتر و مغرورتر از پیش شده‌اند. حال این که لازم است مراجع ذیصلاح بین‌المللی با توجه به مسئولیت‌های خود تلاش کنند تا رنج مردم مورد تهاجم پایان یابد. از همین فرصت استفاده کرده و از همه کسانی که به صلح و عدالت باور دارند می‌خواهم که بیدار شوند.

نگاه شما به آینده این جنگ چیست؟

صادقانه بگویم، امیدوارم ایران در این جنگ پیروز شود. امیدوارم این فاجعه پایان یابد. بله، مردم بی‌گناه آسیب می‌بینند، کل جهان شاهده این تفاو هستن من میدانم این بخشی از یک تحول بزرگ است. فکر می‌کنم خداوند اجازه نمی‌دهد مردم برای همیشه تحت ظلم و ستم قرار گیرند. چه مسلمانان و چه مسیحیان و یهودیان و بوداییان برای همه و همه دینداران در جهان خواستار زندگی آرام و شاد هستیم و می‌خواهیم تا آن‌ها نیز در حیات خود در هر نقطه دنیا از نعمت‌های الهی بهره‌مند شوند. من فکر می‌کنم اتفاقی که الان دارد می‌افتد این است که آن‌هایی که نمی‌توانستند بگویند بس کنید، آن‌هایی که ترسو بودند، الان با رصد اخبار و مشاهده تلاش‌های از سر ایمان نیروهای مردمی و مسلح در ایران حالا احساس می‌کنند که قدرت ایستادن دارند. بهترین زمان برای این است که احساس کنند قدرت ایستادن را دارند. این زمان، زمان تغییر است.

کسانی که ترسیده‌اند باید شجاعت پیدا کنند و بایستند. من امیدوارم صلح و عدالت برقرار شود، حتی اگر این مسیر سخت و طولانی باشد. صبر، استقامت و همبستگی در این زمان بسیار مهم است. این فقط یک جنگ نیست، بلکه مرحله‌ای برای تغییر است. در این اثنا ما باید صبور باشیم. استقامت و همبستگی برای موفقیت در این مسیر بسیار اثرگذار است. چون این یک بازی نیست، این فقط یک جنگ نیست؛ این زمان تغییر است. شک نداریم تغییر از راه خواهد رسید و ایران در این مبارزه پیروز خواهد شد.

در پایان، در مورد مقام معظم رهبری چه می‌توانید بگویید؟

پیش‌تر بگویم در کلیسای ما هم مقام معظم رهبری وجود دارد که از آن به اسقف اعظم یاد می‌شود. درباره مقام رهبری ایران حقیقت قبلاً زیاد مطالعه نکرده بودم، اما حالا تلاش کردم بیشتر بدانم. پرسیدم مقام معظم رهبری اصلا چه جایگاهی دارد؟ در نهایت فهمیدم که او شخصیتی عالم و بسیار عطوف است. به همین دلیل کم‌اطلاعی عمومی ما باید آموزش و آگاهی‌بخشی دهیم.

با وجود اینکه رسانه‌های غربی تبلیغات و پروپاگاند علیه چنین شخصیت تاریخی به راه انداخته‌اند اما من فکر می‌کنم حمایت مردم ایران از رهبرشان عامل مهمی در قدرت و پیروزی آن‌ها در این نبرد خواهد بود.

برای رهبر ایران آرزوی خیر می‌کنم و به‌عنوان یک مسیحی می‌گویم امید است صلح الهی که فراتر از درک نوع بشر است، با شما در سطح گیتی برقرار و ساری شود. در این میان برای همه کسانی که به دنبال صلح و عدالت‌ورزی هستند، آرزوی برکت و سلامتی دارم.

