به گزارش ایلنا، قادر آشنا، درباره اعلام خبر طرح ثبت «روز تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور از طرف یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون موضوعی در این‌باره با شورای فرهنگ عمومی مطرح نشده است، گفت: آنچه من نیز دیدم، فقط انتشار یک خبر بود و تا این لحظه، هیچ‌گونه گفت‌وگو در این‌باره با شورا انجام نشده و طرح رسمی ارائه نشده است.

او با شرح روند قانونی نام‌گذاری مناسبت‌های تقویمی در کشور، اظهار داشت: نام‌گذاری‌ها دارای یک فرایند مشخص است؛ به این صورت که ابتدا پیشنهاد در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی بررسی می‌شود، سپس در صورت تصویب اعضا به ستاد مرکزی شورا داده می‌شود و در ادامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رود و در نهایت، پس از تأیید نهایی، از طرف رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. این مسیر، روال معمول در نام‌گذاری‌های رسمی کشور است.

آشنا ادامه داد: پیشنهادهای نام‌گذاری می‌تواند از طرف شخص‌های حقیقی و حقوقی به همین شکل که توضیح دادم، ارائه شود. درباره موضوع نام‌گذاری یک روز برای «تنگه هرمز» نیز باید همین روند، گذرانده شود.

او با توجه به ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع، تصریح کرد: روشی که برای این نام‌گذاری مطرح شده است، با روال متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب ساز و کارهای موجود تعریف نشده است. اینکه پیش از این، چنین مسیری گذرانده شده است یا خیر، اطلاع دقیقی ندارم، اما روند معمول، همان است که اشاره کردم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی در پاسخ به پرسشی درباره ثبت روز نهم اسفند (روز آغاز جنگ تحمیلی سوم) به عنوان روز به شهادت رسیدن رهبر انقلاب در تقویم رسمی کشور، توضیح داد: این موضوع، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان و با هماهنگی نهادهای مربوطه، از جمله دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری است. در چنین موضوع‌هایی با متولیان امر، مشورت و هماهنگی انجام می‌شود تا متناسب با شأن و جایگاه موضوع، تصمیم گرفته شود. این‌گونه موضوع‌ها پس از گذراندن مرحله‌های لازم، در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد.

آشنا، همچنین درباره فعالیت‌های اخیر شورای فرهنگ عمومی، اظهار داشت: در روزهای اخیر، شوراهای فرهنگ عمومی در استان‌ها و شهرستان‌ها تلاش کرده‌اند با نقش اساسی امامان جمعه و همراهی مدیران اجرایی، در برگزاری تجمع و فعالیت‌های مردمی نقش‌آفرینی داشته باشند. این کارها با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و حضور در کنار مردم، انجام شده و شایسته قدردانی است.

او در پایان با توجه به برخی کارهای فرهنگی شورا در این دوران، گفت: در چارچوب وضع موجود، برنامه‌هایی متناسب با فضای کشور دنبال شده و از جمله، کارهایی مانند تولید و عرضه بسته‌های فرهنگی با مضمون‌های مربوط به همبستگی و اقتدار ملی در دستور کار قرار گرفته است.

