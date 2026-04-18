در گفتگو با اسدالله امرایی مطرح شد؛
ادبیات در هر شرایطی به مردم کمک میکند/ نویسندگان مشغول نگارش هستند
به گفته امرایی؛ در شرایط جنگ نویسندگان همچنان مینویسند و یادداشتبرداری میکنند و وقایع را ثبت میکنند تا بعدها منسجم کرده و منتشر کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در میانه جنگ و آتشبس موقت، ادبیات شاید مرهمی باشد بر زخمهای هموطنانمان. در شرایط بحرانی یافتن معنا بیش از هرچیز دیگری به دوام ما کمک میکند. این معنا را میتوان در دین، ادبیات، فلسفه و اندیشه یافت.
اسدالله امرایی، مترجم به خبرنگار ایلنا گفت: کتابفروشیها تا چندروز پیش تعطیل بودند. توزیعکنندگان نیز باید بتوانند با کتابفروشان و ناشران و مخاطبان ارتباط برقرار کنند تا از کتابهایی که منتشر شده و کتابهای موجود خبردار شوند.
او افزود: ارسال کتابها به دست مخاطبان بسیار دشوار است چراکه این ارتباطات مختل شده است. کتابفروشی به صورت آنلاین نیز دچار مشکلاتی شده است. کلاسهای آنلاین ادبی نیز مختل شدهاند و کلاسهای حضوری کج دار و مریز برگزار میشوند اما عدهای در تهران حضور ندارند و نمیتوانند در کلاس حضور یابند.
امرایی گفت: نگاهی که هنرمندان به جنگ دارند ممکن است متفاوت باشد اما همگی در مقابل چنین پدیدهای بیدفاعیم. قطعی اینترنت ارتباطات را مختل کرده است اما جان مردم ارزشش از هر خواسته مدنی بالاتر است.
این نویسنده و مترجم گفت: ادبیات قطعا به مردم در این شرایط کمک میکند و در دوران جنگ نیز ادبیات جنگ راوی وقایع در شرایطی مشابه کشور ما بوده است. انتقال داستانهای جنگ و مطالعه این داستانها قطعا کمک میکند به مردم تا به همدلی برسند.
او افزود: در شرایط جنگ نیز نویسندگان همچنان مینویسند و یادداشتبرداری میکنند و وقایع را ثبت میکنند تا بعدها منسجم کرده و منتشر کنند.
امرایی گفت: درباره جنگ افغانستان نیز داستانهایی نگاشته شد. نویسندهها به زبان انگلیسی یا فرانسه مینویسند و دنیا تحت تاثیر این نوشتهها قرار گرفته است. در ایران نگارش این وقایع زمان بر است.