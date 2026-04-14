کلیپی از دیدارهای رهبر شهید انقلاب در دیدار با هنرمندان و بازدید از نمایشگاه کتاب
در آیین سوگ چهلمین روز شهادت «امین ایران»، کلیپی به نمایش درآمد که تصاویری کمتر دیدهشده از دیدارهای صمیمانه رهبر شهید با هنرمندان، سینماگران و اهالی فرهنگ را روایت میکرد.
به گزارش ایلنا، در آیین سوگ چهلمین روز شهادت «امین ایران» - که برگرفته از تخلص شعری رهبر شهید انقلاب بود - تالار وحدت تهران میزبان جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه شد. در این مراسم، کلیپی به نمایش درآمد که تصاویری کمتر دیدهشده از دیدارهای صمیمانه رهبر شهید با هنرمندان، سینماگران و اهالی فرهنگ را روایت میکرد.
کلیپ بهتصویرکشیدهشده در این مراسم، روایتی تصویری از پیوند عمیق رهبر شهید با قشر هنرمند و اهل فرهنگ بود.
آنچه این کلیپ را به یادگاری ماندگار تبدیل کرده، نمایش گوشهای از ویژگیهای منحصربهفرد رهبر شهید است: رهبری که در کنار هدایت سیاسی کشور، برای هنر و فرهنگ جایگاهی ویژه قائل بود. همانگونه که در این مراسم تأکید شد، ایشان مفتخر به دریافت «مدالهای متعددی» بودند که هر یک نشاندهندهی ایستادگی در مسیر حق بود؛ از مبارزه با نظام طاغوت و شکنجه و تبعید گرفته تا جانبازی و در نهایت «پرافتخارترین و زیباترین مدال، مدال شهادت.»