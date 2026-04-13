پل B1 کرج بهعنوان «مکان رویداد» ثبت ملی میشود
معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز از تهیه و تدوین پرونده ثبت ملی پل B1 کرج بهعنوان مکان رویداد خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مستندسازی یک رخداد معاصر و صیانت از ارزشهای معماری و زیرساختی این پل در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی، شهباز محمودی اظهار کرد: در پی تخریب پل B1 کرج در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی- آمریکایی، موضوع ثبت این سازه بهعنوان «مکان رویداد» در فهرست آثار ملی، از سوی ادارهکل میراث.فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون میراث ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: این پل نمونهای شاخص از تلفیق دانش مهندسی و خلاقیت معماری در دوره معاصر و به عنوان یکی از نقاط قابل توجه در مطالعات تخصصی حوزه سازه و شهرسازی در منطقه خاورمیانه مطرح بوده است.
این مسئول توضیح داد: آنچه در این حادثه از بین رفته بخشی از هویت فنی و شهری ماست که در طول زمان شکل گرفته بود. از این منظر، ثبت محل این پل بهعنوان مکان رویداد میتواند به مستندسازی دقیق این اتفاق و انتقال آن به نسلهای آینده کمک کند.
محمودی بیان کرد: در سالهای اخیر، نگاه به میراث صرفا محدود به بناهای تاریخی کهن نبوده است و مفاهیمی مانند میراث صنعتی، زیرساختی و حتی رویدادهای معاصر نیز جایگاه ویژهای پیدا کردهاند. بر همین اساس، ثبت محل پل B1 کرج در این قالب، در راستای همین رویکرد تحلیلی و علمی دنبال میشود.
معاون میراث ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز همچنین از تهیه مستندات اولیه برای ارائه به شورای ثبت آثار ملی خبر داد و گفت: فرآیند گردآوری اسناد فنی، تصاویر، گزارشهای کارشناسی و روایتهای مرتبط با این پل انجام شده است.
او در پایان گفت: ثبت ملی محل این پل میتواند زمینهساز توجه بیشتر به حفاظت از میراث معاصر و افزایش حساسیت نسبت به زیرساختهایی باشد که بخشی از هویت شهری ما را شکل میدهند. امیدواریم با همکاری نهادهای مرتبط، این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.