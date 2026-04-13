کنگره امناءالرسل باید نماد منظومه فکری و جهادی سید حسن نصرالله در جهان باشد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کنگره بین المللی امناءالرسل، دکتر سلیم جصانی، رئیس دانشکده فقه دانشگاه کوفه امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه در این دیدار، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حادثه را خسارتی بزرگ برای جهان تشیع دانست و اظهارکرد: در عراق و به ویژه درشهر نجف اشرف مراسم‌های مختلفی در بزرگداشت ایشان برگزار شد و این مجالس کمترین وظیفه‌ای بود که در قبال این شخصیت بزرگ باید انجام می‌گرفت.

وی با تقدیرازفعالیت‌های دبیرخانه امناالرسل در برگزاری همایش‌های بین‌المللی درعراق گفت: این حرکت موجب احیای آثار و تکریم عالمان جهان تشیع است و تأکید کرد، چنین تلاش‌های علمی می‌تواند به همگرایی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های عراق کمک کند و از اهمیت والایی برخوردار است.

دکتر جصانی در بخش دیگری از سخنان خود به کنگره علامه شهید سید حسن نصرالله پرداخت و بیان کرد: شهید نصرالله شخصیتی بزرگ است و تبیین منظومه فکری و جهادی از مرزهای جغرافیایی منطقه عبور کرده و ابعاد بین‌المللی یافته است.

رئیس دانشکده فقه دانشگاه کوفه با اشاره به اهمیت این کنگره تأکید کرد: کنگره شهید نصرالله به عنوان یکی از رهبران جبهه مقاومت، قابل مقایسه با بسیاری از کنگره‌های دیگر نیست و لازم است دیدگاه‌ها و آثار پژوهشگران و کارشناسان از سطح جهانی گردآوری شود.

وی افزود: شهید سید حسن نصرالله فعالیت‌های مشترک انسانی گسترده‌ای داشت از این رو می‌توان با دانشگاه‌های اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین ارتباط برقرار کرد و دیدگاه‌های علمی آنان را در قالب مقاله و نشست‌های علمی دریافت نمود، بر این اساس پیشنهاد می‌شود کنگره شهید نصرالله به صورت چندزبانه برگزار شود و محدود به ایران، عراق و لبنان نباشد تا رویکرد این کنگره کاملاً آکادمیک و علمی باشد.

دکتر جصانی در ادامه با معرفی ظرفیت‌های علمی دانشکده فقه دانشگاه کوفه اظهارکرد: در این دانشکده گروه‌های علمی مختلفی از جمله فقه و اصول، علوم قرآن، لغت و ادبیات عرب، حدیث، عقیده و فکر اسلامی و ادیان فعال هستند و اساتید متخصصی در این حوزه‌ها حضور دارند که دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هستند.

دکتر جصانی تأکید کرد: شرکت‌کنندگان در کنگره نباید تنها به حوزویان محدود شوند و لازم است نشست‌های علمی مجازی با حضور اساتید و پژوهشگران خارج از کشور برگزار گردد.

وی خاطرنشان کرد: عتبات عالیات همواره از برنامه‌های علمی دانشگاه‌ها حمایت می‌کنند البته باید از ظرفیت ادیان و مذاهب مختلف نیز در این کنگره استفاده شود. همچنین با توجه به حضور روحانیون حوزه علمیه نجف اشرف در دانشگاه و جایگاه آنان در مدیریت مراکز علمی و فرهنگی حوزه، می‌توان با همکاری آنان زمینه حضور گسترده فضلای حوزوی در کنگره را فراهم کرد.

رئیس دانشکده فقه دانشگاه کوفه اظهارکرد: دبیرخانه امناالرسل باید رایزنی‌های لازم را با عتبه انجام دهد و دانشکده فقه دانشگاه کوفه نیز در چارچوب توافقات صورت‌گرفته، آمادگی کامل خود را برای همکاری اعلام می‌کند.

وی همچنین بیان کرد: عضو یک کمیته وزارتی مهم در عراق است که از نظرعلمی و فرهنگی ظرفیت قابل توجهی دارد و می‌توان از طریق آن از توانمندی دانشکده‌های الهیات و معارف در داخل عراق بهره گرفت. علاوه بر این، عضو نهادی وابسته به نخست‌وزیری عراق نیز می‌باشد و امکان مکاتبه و رایزنی با آن مجموعه و استفاده از ظرفیت‌های آن وجود دارد.

گفتنی است دومین کنگره بین المللی امناءالرسل با همکاریهای نهادها وسازمانهای حوزوی، فرهنگی ومذهبی ایران وعراق ویژه پاسداشت مقام علمی، جهادی و مبارزاتی شهید مقاومت سید حسن نصرالله با محوریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و اعتاب مقدس عراق با برگزاری پیش نشست‌های ملی و بین المللی در سالجاری برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/