پرویز پرستویی خطاب به مادری که هشت نفر از اعضای خانوادهاش به شهادت رسیدند؛
تو به من فهماندی که بعضی شرافتها ریشه در خاک دارند
پرویز پرستویی، با انتشار پستی در صفحه شخصیاش از مادری که در جنگ رمضان، هشت نفر از اعضای خانوادهاش به شهادت رسیدهاند، نوشت: «تو به من فهماندی که بعضی شرافتها ریشه در خاک دارند.»
به گزارش ایلنا، پرویز پرستویی بازیگر سینما در صفحه اینستاگرامش نوشت:
روایت این مادر بزرگوار از نوزاد ۲۲ روزه شهیدش ...
مادری که هشت نفر از اعضای خانواده اش به شهادت رسیدند...
روایت مادری که باز صبر میکند…
مادری ،که درد را فریاد نزد...
بلکه در تاریخ ثبت اش کرد…
بیست دو روز بیشتر نداشت که به آغوش درخت افتاد.....
«مادری که میان خاک و خون ایستاده، به درختی پناه میبرد…
میگوید:
تو شرافت داشتی…
امانت را نگه داشتی…
درخت، تو به من فهماندی که بعضی شرافتها ریشه در خاک دارند.....