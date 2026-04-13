به گزارش خبرنگار ایلنا: علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه صنعتی شریف، که این روزها با تحلیل‌های دروغین خود، سعی در تحریف واقعیت‌های میدان دارد، در آخرین توئیت دروغین خود درباره هیأت ۸۰ نفره ایران در مذاکرات اسلام‌آباد مطلبی نوشت که جای بحث دارد.

زارچی در توئیت خود مدعی شده است: «حضور هیأت ۸۰ نفره ایران در مذاکرات اسلام‌آباد یک معنا بیشتر ندارد: به ترامپ بگویند هرچه از ایران می‌خواهی خودمان به تو می‌دهیم فقط بگذار در قدرت بمانیم.»

این تحلیل، چنان از واقعیت دور است که آدم تعجب می‌کند که چگونه یک استاد دانشگاه می‌تواند تا این حد از فهم مسایل ناتوان بوده و از حقیقت فاصله بگیرد.

اولاً، هیأت ۸۰ نفره ایران در اسلام‌آباد، یک هیأت تخصصی و کارشناسانه است که از تیم‌های حقوقی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای تشکیل شده. در مذاکراتی که قرار است سرنوشت جنگ را تعیین کند، حضور کارشناسان متخصص از حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده «اقتدار» و «آمادگی» است، نه ضعف.

ثانیاً، ایران با «طرح ۱۰ ماده‌ای» خود به مذاکرات رفته است؛ طرحی که آمریکا آن را پیش‌تر به عنوان «مبنایی عملی برای مذاکره» پذیرفته است. این طرح شامل شروطی چون: «کنترل ایران بر تنگه هرمز»، «حق غنی‌سازی اورانیوم»، «لغو تمام تحریم‌ها»، «لغو قطعنامه‌های سازمان ملل و آژانس»، «غرامت از آمریکا» و «توقف جنگ در تمام میدان‌های مقاومت» است.

حالا اگر ایران طبق تحلیل زارچی قرار بود «هرچه آمریکا می‌خواهد، ایران به او بدهد»، چرا باید شروطی می‌گذاشت که آمریکا را این‌اندازه ناتوان ذلیل در عرصه جنگ جلوه دهد؟!

ایران شروط خود را تحمیل کرد

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که مذاکرات اسلام‌آباد با اختلافات عمیق آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که موفقیت این روند دیپلماتیک به جدیت و حسن‌نیت طرف مقابل و پرهیز از مطالبات بیش از حد و درخواست‌های غیرقانونی بستگی دارد. این یعنی ایران در جایگاه تعیین‌کننده قرار دارد نه آمریکا.

و در این میان، ترامپ درحالیکه عادت به لفاظی‌های تند و دروغین دارد، در این مذاکرات عملاً با شروط ایران موافقت کرده بود، آیا این تصویر تسلیم شدن ایران است یا تحمیل اراده بر آمریکا؟

اما چرا زارچی تحلیل دروغ می‌گوید؟

زارچی که اکنون آشکارا برای رسانه‌های معاند و دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه کار می‌کند، چند هدف را دنبال می‌کند:

نخست: تضعیف روحیه ملی

او می‌خواهد این القا شود که تیم مذاکره‌کننده ایران ناکارآمد و تسلیم‌شده؛ است، درحالیکه واقعیت میدان چیز دیگری است.

دوم: فریب افکار عمومی

وی با روایت هرچه آمریکا می‌خواهد، بدهیم، می‌خواهد ذهنیت شکست را در داخل ایران ایجاد کند؛ شکستی که در عالم واقع اتفاق نیفتاده است.

سوم: خدمت به دستگاه امنیتی اسرائیل

اسرائیل از هر توافقی که به تثبیت جایگاه ایران منجر شود، وحشت دارد. زارچی، موظف است چنین تحلیل‌هایی تولید کند تا روند مذاکرات را مختل سازد.

تحقیر خودخواسته

شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این است که شریفی زارچی، که روزگاری در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کرد، اکنون در جایگاهی قرار دارد که برای تأمین منافع دشمن، مجبور به گفتن دروغ‌هایی می‌شود که حتی خودش هم به آن‌ها باور ندارد. او به جای تحلیل واقعیت، به تحریف واقعیت مشغول است. به جای روشنگری، تاریک‌نمایی می‌کند و به جای خدمت به کشور، خیانت.

توییتر زارچی، گورستان تحلیل‌های غلط اوست و جالب اینجاست که او خودش هم می‌داند که این حرف‌ها با واقعیت فاصله دارد، اما سقوط اخلاقی‌اش آنقدر عمیق شده که دیگر نمی‌تواند به مسیر درست بازگردد.

تاریخ، این نوع افراد را فراموش نمی‌کند؛ همان‌گونه که نام شریفی زارچی امروز در کنار خائنان دیگری ثبت شده که در دوران جنگ، پشت دشمن ایستادند و سعی کردند روحیه ملت را بشکنند. اما ملت ایران، این قبیل تحلیل‌های سخیف را به زباله‌دان تاریخ سپرده و با اتکا به واقعیت‌های میدان، مسیر پیروزی را ادامه می‌دهد.

