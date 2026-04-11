تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید در شبکه تلویزیونی «بلو تیوی» پاکستان
همزمان با آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، جمعی از نخبگان و مدیران رسانهای پاکستان در شبکه تلویزیونی بلو تیوی (Blue TV) پاکستان گردهم آمدند و به تبیین ابعاد شخصیتی و دستاوردهای عظیم دوران رهبری شهید پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در مراسمی که به میزبانی مسئولان شبکه تلویزیونی بلو تیوی (Blue TV) و با حضور مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد برگزار شد، چوهدری محمد بشارت، از کارشناسان ارشد شبکه بلو تیوی، با ستایش ایستادگی بینظیر ملت ایران اظهار داشت که ثبات قدم و اثبات وجود ایران بهعنوان یک قدرت مقتدر مسلمان، مایه افتخار تمامی مسلمانان جهان است که در برابر کفر و قدرتهای فاشیستی قد علم کرده است.
وی با تسلیت شهادت رهبر امت اسلامی، ایشان را «شهید زنده» خواند و تأکید کرد که شهادت در فرهنگ اسلامی نه یک پایان، بلکه آغازی برای اتحاد و همبستگی است که زمانه کنونی بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
بشارت خاطرنشان کرد که شهادت ایشان مسیر سیاسی و فکری روشنی برای استقلال و آزادی ترسیم نمود و به جهانیان آموخت که نباید در برابر فشارهای ابرقدرتها برای سرکوب خودمختاری و عزت ملی سر خم کرد، حتی اگر بهای آن سنگین باشد.
چوهدری همچنین با انتقاد از بازیهای قدرت جهانی، تفرقه میان شیعه و سنی را ابزاری برای سوءاستفاده دشمنان دانست و ضمن محکوم کردن جنایات آمریکا بهعنوان بزرگترین تروریست تاریخ، بر ایستادگی معنوی و برادرانه ملت پاکستان در کنار ایران تأکید کرد.
در ادامه این همایش، خانم نورین، فعال رسانهای برجسته پاکستان، با بیانی پرشور به انتقاد از مظلومکشی مسلمانان به بهانههای واهی نظیر حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخت و تصریح کرد که امروز هر کسی کلمه «لا اله الا الله» را بر زبان میآورد، ناجوانمردانه هدف اتهامات تروریستی قرار میگیرد، در حالی که عاملان اصلی ویرانی جهان و قاتلان میلیونها انسان، خود را مدعیان حقوق بشر مینامند.
وی با اشاره به سخن «چگوارا» درباره ارزش مبارزه برای آزادی و هویت، نبرد امروز ایران را جنگ برای بقا و کرامت توصیف کرد و افزود که ملت پاکستان با تمام وجود در غم و شادی ملت ایران شریک است و از هیچ حمایت معنوی دریغ نخواهد کرد.
این فعال رسانهای با ابراز نگرانی از طرحهای تهاجمی برای ایجاد «اسرائیل بزرگ»، از بیعملی سازمان همکاری اسلامی (OIC) و سازمان ملل متحد انتقاد کرد و هشدار داد که این یک زمان بسیار حساس و بحرانی است؛ چرا که اگر امروز نوبت ایران است، فردا ممکن است نوبت دیگر کشورهای اسلامی باشد.
وی همچنین به اثرات ملموس این درگیریها بر زندگی مردم عادی، از جمله افزایش سرسامآور قیمت سوخت و آسیب به زیرساختها و غیرنظامیان اشاره کرد و خواستار پیامی قوی از سوی دولت پاکستان به مجامع بینالمللی برای توقف این خشونتها شد.
بخش پایانی این مراسم به سخنان مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت. وی با تجلیل از بیانات ارزشمند سخنرانان، به تشریح ابعاد رهبری حکیمانه ایشان در ارتقای همهجانبه جایگاه ایران در حوزههای علمی، دفاعی و پزشکی پرداخت.
مشکی، پایداری نظام اسلامی در برابر طوفانهای سهمگین جهانی را حاصل درایت و پیوند عمیق میان امام و امت دانست که لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخته است.
وی به جهش خیرهکننده جایگاه علمی و فناوری ایران اشاره کرد و رشد حوزه علوم پزشکی و حمایت راهبردی از شرکتهای دانشبنیان را از درخشانترین برگهای کارنامه انقلاب برشمرد.