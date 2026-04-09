جورج کلونی:
ترامپ مرتکب جنایت جنگی شده است
جورج کلونی بازیگر سرشناس آمریکایی لفاظی سخیف اخیر دونالد ترامپ مبنی بر «نابودی یک شبه کل تمدن ایران» را «جنایت جنگی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، جورج کلونی روزگذشته در سخنرانی خود برای ۳ هزار دانشآموز دبیرستانی در کونئو، ایتالیا، گفت که رئیس جمهور آمریکا با این تهدید مرتکب جنایت جنگی شده است.
کلونی در مراسمی که توسط «بنیاد کلونی برای عدالت» برگزار شده بود، به دانشجویان گفت: «برخی میگویند دونالد ترامپ آدم خوبی است. اما اگر کسی بگوید که او میخواهد به یک تمدن پایان دهد، این یک جنایت جنگی است. شما هنوز میتوانید از دیدگاه محافظهکاران حمایت کنید، اما باید یک مرز اخلاقی وجود داشته باشد و ما نباید از آن عبور کنیم.»
ستیون چونگ، مدیر روابط عمومی کاخ سفید، در پاسخ به این اظهارات کلونی به روزنامه ایندیپندنت گفت: «تنها کسی که مرتکب جنایات جنگی میشود، کلونی است، آن هم به خاطر فیلمهای افتضاح و توانایی بازیگری وحشتناکش!»