خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری وزارت ارشاد؛

ایستادگی تاریخی ایران مقابل اهریمنان

کد خبر : 1769990
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: هویت و پیشینه تاریخی ما ایرانیان سرشار از ایستادگی و مقاومت در برابر اهریمنان و ظالمان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسین اسماعیلی درجریان رویداد فرهنگی هنری « برای ایران، سرچشمه هنر » ضمن تشکر از تلاش تمامی همکاران و دست اندرکاران این رویداد، گفت: هویت و پیشینه تاریخی ما ایرانیان سرشار از مقاومت برابر تهاجم و ظلم است که ما را پیروز نهایی این جنگ خواهد کرد.

او با اشاره به نقش آفرینی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در دوران جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه، افزود: در بزنگاه‌های تاریخی شاهد بوده ایم که اهالی فرهنگ و هنر همواره نقش شایسته‌ای در عبور از بحران ها و رویدادهای اینچنینی داشتند و اگر تورقی بر تاریخ کشور داشته باشیم، به نقش به‌سزای هنرمندان در این بزنگاه ها پی می‌بریم.

مدیر کل دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری سپس به تشریح پیشینه تاریخی و فرهنگی ایرانیان در مقابل ظالمان و متخاصمان پرداخت و ابراز داشت: اگر نگاهی اجمالی به جنگ‌های تاریخ بیندازیم، شاهد هستیم که برخی از این جنگ‌ها تاریخ ساز بودند و من فکر می‌کنم این جنگ از آن دسته است. زیرا ایران همواره در مقابل اهریمنان ایستاده است.

اسماعیلی تاکید کرد: هر جنگی دو وجه دارد، یک وجه سخت‌افزاری است که شامل نیروهایی می‌شود که در خط مقدم در حال جنگیدن هستند و یک بخش، وجه نرم‌افزاری است که سلحشوری مردم و پیشینه تاریخی و فرهنگی را شامل می‌شود که وجه بسیار مهمی است و همین موضوع در نهایت ما را پیروز جنگ خواهد کرد.

او در پایان خاطر نشان ساخت: آمریکا و اسرائیل به دنبال انتقام تاریخی از ما هستند و همانگونه که یکی از سران آمریکا به این نکته اشاره داشت، به گمان خودشان پس از ۲۰۰۰ سال فرصتی پیش آمده که کار ایران را یک سره کنند، اما قطعا موفق نخواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار