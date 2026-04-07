ابن چهرهها را هرگز فراموش نخواهیم کرد/ مرگِ شوم در انتظار خائنان است...
پاسخ ایران به خائنان قاطع است: خائنان رسوا و مجازات میشوند. عوامل نفوذی شناسایی و منهدم میگردند. و مردم ایران، با بصیرت و آگاهی خود، بار دیگر نشان میدهند که فریب توطئههای دشمن را نمیخورند. خیابانهای ایران همچنان پر از جمعیت است، و این جمعیت، قویترین پاسخ به ناامیدی منافقان و جاسوسان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر جنگی، افزون بر میدان نبرد، نبردی پنهان نیز دارد؛ نبردی در پشت جبهه، میان وفاداران و خائنان. در جنگ کنونی ایران با آمریکا و اسرائیل، شبکهای از جاسوسان، عوامل نفوذی و خائنان خارجی و داخلی فعال شدهاند که هرکدام به نحوی در خدمت دشمن عمل میکنند. مصی علینژاد یکی از همین چهرههاست که آشکارا اعلام کرده: «آمادهام جانم را فدای آمریکا کنم»
اظهارات این خائن فراتر از یک اظهارنظر سیاسیست. کسی که با آگاهی و اختیار میگوید حاضر است جان خود را فدای کشوری کند که نسلکشی در غزه، بمباران مدارس در میناب و تجاوز به تمامیت ارضی ایران را رقم زده است. این یعنی او در تمامی این جنایتها و به اندازه آمران و عاملان آنها شریک است.
نکته قابل تأمل درباره افرادی چون او، فضایی است که چنین افرادی در آن پرورش یافتهاند. بسیاری از این چهرهها با بودجه و حمایت شبکههای جاسوسی غربی - به ویژه موساد و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا - آموزش دیده و هدایت میشوند. آنها ابزاری در دست دشمن برای تضعیف روحیه ملی، ایجاد تفرقه و تخریب اعتماد عمومی هستند. آنها پول گرفتهاند تا علیه کشورشان اقدام کنند.
در کنار خائنانی چون علینژاد، شبکههای جاسوسی و رسانهای دشمن نیز مانند ایران اینترنشنال و شبکه منوتو که سالهاست با بودجه موساد، انگلیس و آمریکا و سلطنتطلبان و تجزیهطلبان فعالیت میکنند، نیز به همین میزان در جنایتهای آمریکایی ـ صهیونیستی مشارکت دارند.
گرچه باوجود تلاشهای بسیار و صرف پولهای گزاف، محاسبات جاسوسان و خیانتکاران همواره اشتباه از آب درآمده است. آنها که تصور میکردند در تجاوز دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران، با تشدید فشارها و بمبارانها، مردم ایران به خیابانها خواهند ریخت، شاهد بودند که مردم از ساعات اول پس از حوادث تلخ بمبارانها و شهادت قائد و رهبرشان درکنار فرماندهان و کودکان و زنان و مردان، هرگز دست از ایران اسلامی برنداشتند و لحظه به لحظه برای حمایت از نظام؛ پای کار بودند. و حالا همین حضور میدانی، خیانتکاران را به ستوه آورده است. به گونهای که یکی از عوامل شبکه منوتو در تازهترین اظهارنظر خود گفته است: «کاری کنید مردم خیابانها را رها کنند؛ اینها ولکنِ میادین و خیابانها نیستند! داریم دیوانه میشویم.»
این ابراز ناامیدی، نشان میدهد که ازیکسو شبکههای جاسوسی در بنبست قرار گرفتهاند و عوامل نفوذی آنها نتوانستهاند طرفدارانشان را به خیابانها بکشانند یا موجی از نارضایتی ایجاد کنند و ازسوی دیگر وحدت ملی، شکست اطلاعاتی دشمن را رقم زده است - همان وحدتی که دشمن از آن میترسید، امروز به واقعیت پیوسته و آنها را ناامید کرده است.
اما با خائنان چه باید کرد؟
برخورد با خائنان در هر نظام حقوقی و اخلاقی، یک اصل مسلم است. در شرایط جنگی که کشور در معرض تجاوز مستقیم دشمن قرار دارد، مقابله با نفوذ و خیانت، از هر زمان دیگر حیاتیتر است. به همین دلیل ازیکسو سیستم قضایی درپی برخوردهای قانونی و بدون اغماض با افرادیست که به نفع دشمن فعالیت میکنند، صرفنظر از جایگاه و شهرت او، و ازسوی دیگر افشای چهره واقعی خائنان، یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با نفوذ آنان است. سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کشور در همین عرصه باید با هوشمندی کامل، فعالیت شبکههای جاسوسی را رصد کرده و حلقههای آنان را یکی پس از دیگری از میان بردارند.
اما در کنار برخورد قاطع، باید به ریشههای این پدیده نیز توجه کرد. برخی از این افراد در خانوادهها و محیطهایی پرورش یافتهاند که از ابتدا با نظام جمهوری اسلامی زاویه داشتهاند. آگاهیبخشی عمومی و تقویت آموزشهای ملی و دینی میتواند نسلهای آینده را از افتادن در دام دشمن مصون نگه دارد.
و با این همه تاریخ نشان داده است که خائنان سرانجامی جز ذلت و مرگ دردناک ندارند. این سرنوشت قطعی و شوم انتظار کسانی را میکشد که امروز خود را وقف خدمت به دشمنان ایران میکنند.