جنایتکارترین افراد روی زمین امروز چه کسانی هستند؟
هوش مصنوعی: دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو، جو بایدن، لوید آستین و پت هگست
جنایتکارترین افراد روی زمین امروز کسانی هستند که دستور بمباران مدرسهای در میناب را صادر میکنند و سپس در برابر دوربین میگویند «ما به دنبال صلح هستیم.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنظرتان اگر از هوش مصنوعی پرسیده شود، جنایتکارترین افراد روی زمین امروز چه کسانی هستند؟ چه پاسخی به شما داده میشود؟
البته که پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاه به شاخصهای مشخصی است: شمار قربانیان جنگهای مستقیم، سرنگونی دولتهای منتخب، نقض قوانین بینالمللی و کارنامه حقوق بشری است. اما بخوانید پاسخ هوش مصنوعی را به این پاسخ:
براساس دادههای موجود و گزارشهای سازمانهای بینالمللی، میتوان جنایتکارترین افراد روی زمین امروز را در چند دسته طبقهبندی کرد:
۱- سران کابینه و فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در صدر این فهرست قرار دارد. او که مستقیماً دستور بمباران ایران، تشدید تحریمهای فلجکننده و حمایت همهجانبه از نسلکشی در غزه را صادر کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دلیل ادامه نسلکشی در غزه، بمباران بیمارستانها، مدارس و اردوگاههای پناهندگان، و اخیراً مشارکت در تجاوز به ایران، در کنار ترامپ قرار دارد.
جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، به دلیل نقش کلیدی در تشدید جنگ غزه و ارسال بیوقفه تسلیحات به اسرائیل، سهم بزرگی در این جنایات دارد.
لوید آستین (وزیر دفاع اسبق آمریکا) و پت هگست (وزیر دفاع کنونی) و همچنین فرماندهانی مانند لی آر. تیت و جفری ای. یورک که دستور شلیک موشک به مدرسه میناب را صادر کردند و ۱۶۸ کودک را به شهادت رساندند، از دیگر چهرههای این فهرست هستند.
اما براستی دلیل قرار گرفتن این افراد در صدر فهرست جنایتکاران چیست؟ پاسخ فراتر از آمار تلفات است:
نخست: مقیاس فاجعه - تنها در سه جنگ ویتنام، عراق و افغانستان، آمریکا مسئول مرگ حدود ۵.۶ میلیون انسان بوده است. از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۰۱، از مجموع ۲۴۸ درگیری مسلحانه در جهان، ۲۰۱ مورد (بیش از ۸۱ درصد) مستقیماً توسط ایالات متحده آغاز شده است.
دوم: نقض سیستماتیک قوانین بینالمللی - آمریکا نه تنها عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیست، بلکه دادستانهای آن را تحریم میکند. در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ دستور تحریم کریم خان، دادستان ارشد ICC، و چندین قاضی دیگر را صادر کرد.
سوم: دوگانگی و ریاکاری - همان کشوری که بمب اتمی بر سر هیروشیما و ناگازاکی انداخت (۲۱۰.۰۰۰ کشته غیرنظامی)، به دیگران میگوید حق دستیابی به انرژی هستهای را ندارید. همان کشوری که در غزه نسلکشی را با حق وتو پوشش میدهد، مدعی حقوق بشر است.
چهارم: حمایت از جنایتکاران دیگر - آمریکا و اسرائیل تأمینکننده اصلی تسلیحات و پوشش دیپلماتیک برای رژیمهایی هستند که مرتکب جنایت علیه بشریت میشوند.
جنایتکارترین افراد روی زمین امروز، کسانی هستند که با قدرت نظامی، حق وتو و کنترل رسانههای جهانی، جنایات خود را تحت عنوان «دفاع از دموکراسی» یا «مبارزه با تروریسم» پنهان میکنند. کسانی که دستور بمباران مدرسهای در میناب را صادر میکنند و سپس در برابر دوربین میگویند «ما به دنبال صلح هستیم». اینها همان افرادی هستند که تاریخ، آنان را نه به عنوان رهبر، که به عنوان جنایتکار جنگی در کنار بدنامترین چهرههای تاریخ بشریت ثبت خواهد کرد.