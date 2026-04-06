گزارش پنجمین روز از رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنجمین روز از رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» عصر یکشنبه شانزدهم فروردین ماه در مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

این رویداد از ساعت ۱۵ عصر و با برگزاری دومین کارگاه آموزشی پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران، در لابی مجموعه تئاتر شهر و با حضور گسترده علاقه‌مندان به سینما آغاز شد.

اکران ۵ فیلم کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران با محوریت جنگ ۱۲ روزه، دومین بخش برنامه‌های روز پنجم این رویداد بود.

آغاز رسمی برنامه با نوای‌سنج و دمام گروه موسیقی چهارده معصوم اعلام شد که از ورودی مترو تئاتر شهر تا محوطه مجموعه، مردم را به حضور در رویداد دعوت کرد.

پخش کلیپ حسبی الله محسن چاووشی و نقالی مجید رحمتی، همچون روزهای گذشته، امروز نیز ادامه یافت و این هنرمند هنرهای نمایشی پس از ادای احترام به شهدای جنگ رمضان و آرزوی پیروزی ملت ایران، به روایت بخشی دیگر از حماسه‌های شاهنامه فردوسی پرداخت.

در ادامه محمدرضا وحید زاده، یکی از شاعر کشورمان، روی صحنه حاضر شد و ابیاتی در وصف وطن، قهرمانان، پهلوانان و رزمندگان خط مقدم جنگ با دشمن آمریکایی اسرائیلی را قرائت کرد.

سپس نوبت به موسیقی رسید و مهدی انسانی از خوانندگان موسیقی پاپ، قطعه «جان من» در توصیف ایران و میهن دوستی را اجرا کرد.

در ادامه همین بخش گروه موسیقی «مازرون» از استان مازندران، به سرپرستی رضا دیوسالار توسط مجری به صحنه دعوت شد و ۳ قطعه موسیقی محلی را برای حاضران به اجرا درآورد.

در بخش‌های مختلف برنامه شاهد حضور نوری نقاش از جانبازان جنگ تحمیلی و چهره‌های دانشگاهی کشور، منوچهر اکبرلو، استاد، پژوهشگر و مدرس تئاتر و محمد حسین اسماعیلی، مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ بودیم که به ایراد سخن در خصوص وطن و محکومیت تجاوز دشمنان به خاک کشور، پرداختند.

اجرای دو اثر نمایش خیابانی و محیطی به کارگردانی علیرضا تاجیک و علی سنایی پایان بخش برنامه‌های پنجمین روز رویداد فرهنگی هنری «برای ایران، سرچشمه هنر» در تئاتر شهر تهران بود.

در حاشیه این رویداد همچون روزهای گذشته شاهد اجرای نمایشی عروسک‌های غول پیکر، تصویرگری زنده هنرمندان هنرهای تجسمی و فعالیت غرفه‌های آستان قدس رضوی و هنرمندان ناشنوای کشور نیز بودیم.

