اقبال واحدی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

هر کس از این کشور دفاع کند در حال عبادت است

هر کس از این کشور دفاع کند در حال عبادت است
اقبال واحدی تاکید کرد: به نظر من هر کس در هر سطح زیستی، از این کشور دفاع کند در حال عبادت است.

اقبال واحدی، تهیه‌کننده و مجری تلویزیون که سال‌های سال در برنامه «صبح بخیر ایران» از رسانه ملی مهمان خانه‌های مردم بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: تولد، زندگی در تمام ابعاد، شادی‌ها ، غم‌ها ، عیدها، عزاداری‌ها، سیل، زلزله، سال تر آبی، سال خشک آبی، همه و همه در طول تاریخ برای تمام جوامع به اندازه‌های مختلف وجود داشته و معمولا بدون انتخاب اشخاص این اتفاقات رقم خورده است.  تنها پدیده انتخابی جنگ و نبرد است و تنها در این نبرد مبارزه مظلوم با ظالم یا حق با باطل  انتخاب بشر دخیل است و اگر خداوند یاری کند و انسان در جبهه حق قرار گیرد در راه تقدس قرار گرفته و نام این حرکت دفاع مقدس است.

واحدی خاطرنشان کرد: بی شک کشور انقلابی و مسلمان ایران در جبهه حق قرار دارد و در امروز مظلوم واقع شده است. به نظر من هر کس در هر سطح زیستی، از این کشور دفاع کند در حال عبادت است و من بر این عقیده‌ام که هر کس مایه دلسردی و ناامیدی در این دل‌های عاشق باشد فرزند شیطان است و به نظر من سواد رسانه ایجاب می‌کند که مسئولیت ارباب رسانه در این شرایط وصل کردن حلقه وحدت امت و حلقوم فریاد حق طلبی است و منادی امید و پیروزی است.

وی در پایان گفت: امروزه  روز در ایران زنگ امتحان است، سعی کنیم از این امتحان هم سر بلند بیرون بیاییم؛ انشالله.
 

