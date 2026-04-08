محمد رحمانی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
ایران همچنان پابرجا و استوار است
نخبگان و الیتهای جامعه که باید نقش اصلی را در هدایت اندیشه مردم بازی کنند، در سایه سنگین شبکههای اجتماعی و رسانههایی که نگاه جدی به آنها ندارند، مطرح و دیده نمیشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اندیشه باید توسط اندیشمندان به مردم ارائه شود نه سلبریتیهایی که دانش اندکی دارند.
محمد رحمانی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده به ایلنا گفت: مشکل اصلی اینجاست که هدایت اندیشه و فکر مردم را به دست سلبریتیها سپردهایم. سلبریتیهای بیسوادی که نه تاریخ، نه سیاست و نه علوم اجتماعی میدانند.
او افزود: ممکن است این سلبریتیها بازیگران یا ورزشکاران خوبی باشند اما صلاحیت هدایت فکری مردم را ندارند. مثل این است که فردی بیماری قلبی داشته باشد و از علی دایی بخواهد او را درمان کند. هدایت فکری مردم توسط این افراد نیز همینقدر مضحک است. نخبگان و الیتهای جامعه که باید نقش اصلی را در هدایت اندیشه مردم بازی کنند، در سایه سنگین شبکههای اجتماعی و رسانههایی که نگاه جدی به آنها ندارند، مطرح و دیده نمیشوند.
رحمانی گفت: اظهارنظر سلبریتی یا بازیگر بلافاصله منتشر میشود اما شخصی علمی حتی در خارج از کشور اگر تفکرات خود را مطرح کند، دیده نمیشود. مساله رسانهها شهرت است که ساخته و پرداخته شبکه سرمایهداری است بنابراین افراد بیمایه را مطرح میکنند.
او افزود: اگر پژوهشگران اظهارنظری کنند، به سختی به گوش مردم خواهد رسید.
باید مدیریت فرهنگی داشته باشیم
رحمانی با تاکید بر اینکه راهکار این امر پیچیده است، بیان کرد: باید مدیریت فرهنگی مناسب داشته باشیم تا به بخش علمی و شخصیتهای علمی میدان داده شود که عقاید و نظرات خود را به مردم برسانند. زمانی که یک عالمی نقد میکند باید شنیده شود و رویکردهای وی مد نظر قرار گرفته شود.
او افزود: حتی اپوزیسیون نیز دچار چنین مشکلی شده است. در دهه 60 و 70 شخصیتهای منصف که علم و دانشی داشتند را بین این افراد میدیدیم. افرادی که هویت ملی داشتند و هرکاری انجام نمیدادند. اما اپوزیسیون اکنون فاقد شخصیتهای علمی است و بازیگرهای درجه 2و و3 که از ایران فرار کردند به الیتهای اپوزوسیون تبدیل شدهاند. امروز نخبگان در میان اپوزیسیون دیده نمیشود بلکه متشکل از افرادی است که تنها با فحاشی و سرمایه قصد دارند قدرت را در کشور در دست بگیرند. مشخص است که این افراد چه آینده تاریکی برای ایران خواهند ساخت.
رحمانی پیشنهاد میکند به الیتها و شخصیتهایی با دانش عمیق که عمیق فکر میکنند توجه شده و این افراد رسانهای شوند. او افزود: البته شخصیتهای علمی ما نیز با رسانهها قهر کردهاند چراکه تنها زمانی که اتفاقی ناگوار در کشور رخ میدهد به سراغ این افراد میروند تا مسالهای را رد یا تایید کنند.
باید به شخصیتهای علمی ضریب دهیم
او افزود: باید به شخصیتهای علمی ضریب دهیم چراکه اگر بازیگران با سواد حداقلی تعیین کننده جامعه شوند، فاجعه بزرگی رخ خواهد داد. دستگاههای علمی ما نیز تعیین کننده نیستند. پژوهشکدهها باید بدانند که مقاله علمی پژوهشی نوشتن در رسانه علمی تخصصی با 100 کلیک کفایت نمیکند و باید بازخورد رسانهای و بازوی محکم رسانهای داشته باشند هر دانشگاه باید زبان گویا و فعالیت عمیق رسانهای داشته باشد.
این پژوهشگر گفت: اکنون کنگره علمی آمریکا نیز فعالیت رسانهای محکم دارد اما در ایران فعالیت علمی به همایش ختم میشود. از سویی دیگر من پژوهشگر نیاز به دسترسی به منابع دارم که پژوهشهایم را ادامه بدهم اما بیشتر نهادهای مرتبط و پژوهشگاهها تعطیلند و فعالیت برخط ندارند.
او با تاکید بر قانون شورای انقلاب گفت: بر اساس این قانون منابع و اطلاعات پیش از پیروزی انقلاب باید آزادانه در دسترس قرار بگیرد اما چنین نمیشود. کتابخانه ملی متولی نیز تعطیل است.
رحمانی با تاکید بر این امر که در زمانی پهلوی نیز مخالفتهای شدیدی با اسرائیل وجود داشت، بیان کرد: روشنفکران دوره پهلوی و افراد غیور دینی و لیبرال مساله قدرت داشتن را اینگونه تحلیل میکردند که اگر اسرائیل قدرت برتر منطقه شود، به سمت تخریب و ترور خواهد رفت.
او با بیان اینکه در این جنگ شکست نخوردهایم، بیان کرد: جنگ عراق تنها 6 روز طول کشید. آن هم در شرایطی که پشتوانه روسیه را داشت اما اکنون رئیسجمهور آمریکا اظهار میکند با قدرتی بزرگ مواجهیم و ما بیش از یک ماه در این جنگ بزرگ دوام آوردهایم.
رحمانی با اشاره به لزوم تعمق و مطالعه ازسوی مردم گفت: به جای اینستاگرام باید مطالعه کنید. همه چیز را از دولت نخواهید و خود در جستجوی دانش و اندیشه بروید.
با وجود حمله دو قدرت بزرگ، همچنان پابرجاییم
رحمانی با اشاره به شکستهای تاریخی بیان کرد: زمانی که این شکستها را مطالعه کنیم، متوجه عظمت پیروزی کنونی میشویم. در صورتی که رامبد جوان میگوید ایران هرگز شکست نخورده است. اتفاقا ایران در طول تاریخ بارها شکست خورده است. این شکستها موجب میشود دریابیم شرایط کنونی را. دو قدرت بزرگ به ایران حمله کردند و ایران همچنان پابرجاست. این امر مایه افتخار است.
او تاکید کرد: باید مطالعه شود و گفته شود محمدرضا شاه درباره دخالت نیروهای خارجی چه نظری داشته و چقدر مخالف بوده است. در آن صورت خیانت رضا پهلوی مشخص میشود. پهلوی با کمک بازیگران درجه چندم یک هژیمون ابتر تولید کرده که باید آن را بشکنیم.