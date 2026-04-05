مجری آمریکایی: متشکریم ایران
تحقیر یک رئیسجمهور
تحقیر یک رئیسجمهور آمریکایی - آن هم در سطحی که «بیسابقه» توصیف میشود - تنها محدود به میدان جنگ نیست. این تحقیر، ریشه در این حقیقت دارد که رهبر یک ابرقدرت، به جای آنکه بر اساس منافع ملی کشورش تصمیم بگیرد، در دام باجگیری و فساد اخلاقی گرفتار شده و جنگی را آغاز کرده که حتی مردم کشورش نیز آن را نمیخواهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که جنگ تحمیلی به ایران به ماه دوم وارد شده است، تصویری که از کاخ سفید به جهان مخابره میشود، دیگر تصویر یک ابرقدرت مقتدر نیست. آنچه رسانههای آمریکایی و بینالمللی این روزها روایت میکنند، حکایت از تحقیر بیسابقه یک رئیسجمهور دارد که در دام محاسبات اشتباه و باجگیریهای پنهان گرفتار آمده است.
مجری مطرح آمریکایی، در یک برنامه تلویزیونی به نگاههای متناقض دولت ترامپ به جنگ ایران اشاره کرده است: «ما هیاهوی بسیاری از دولت ترامپ درباره جنگ با ایران شنیدهایم. در میان تمام آن لافزنیها، یک ادعای مشخص وجود داشته و آن، ادعای کنترل کامل و مطلق ایالات متحده بر حریم هوایی ایران است. اما حالا خبر رسیده جنگنده ما در آسمان ایران مورد هدف قرار گرفته و برخورد سبکسرانه ترامپ نسبت به این وضعیت منزجرکننده است.»
این اظهارات به رویدادی اشاره دارد که دو روز گذشته رخ داد. طبق گزارشهای رسمی، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک فروند جنگنده F-16 آمریکایی را در آسمان جنوب ایران هدف قرار داده است. منابع آمریکایی نیز وقوع این حادثه را تأیید کردند؛ سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک فروند F-۱۶ پس از یک پرواز جنگی در حمایت از «عملیات خشم حماسی» به زمین نشسته است.
اما آنچه این مجری آمریکایی را به خشم آورده، واکنش سبکسرانه ترامپ به این رویداد است. رئیسجمهوری که تا دیروز مدعی «کنترل کامل آسمان ایران» بود، اکنون در برابر سقوط یک جنگنده پیشرفته آمریکایی در آسمان ایران، واکنشی نشان نمیدهد که شأن یک فرمانده کل قوا باشد.
«فکر نمیکنم قبلاً شاهد تحقیر شدن یک رئیسجمهور آمریکایی در این سطح بوده باشیم.»
بشری شیخ، مجری و تحلیلگر بیبیسی، با صراحت بیشتری نسبت به همکار آمریکایی خود سخن گفته است: «فکر نمیکنم قبلاً شاهد تحقیر شدن یک رئیسجمهور آمریکایی در این سطح بوده باشیم. متشکریم ایران.»
عبارت «متشکریم ایران» که با لحنی طعنهآمیز بیان شده، نشان میدهد که حتی تحلیلگران رسانههای آمریکایی نیز به این نتیجه رسیدهاند که ایران توانسته است آمریکا را در موقعیتی ذلتبار قرار دهد.
این تحقیر، ابعاد گوناگونی دارد:
تحقیر در میدان نبرد: کشوری که مدعی بود در «چند روز» ایران را شکست خواهد داد، اکنون هفتههاست در باتلاقی گیر افتاده که نه میتواند پیروز شود و نه میتواند با عزت خارج شود.
تحقیر در عرصه دیپلماتیک: متحدان سنتی آمریکا - از فرانسه تا بریتانیا - از اعزام نیرو به خلیج فارس سرباز زدهاند و ناتو رسماً درخواست ترامپ برای کمک را رد کرده است.
تحقیر در افکار عمومی: نظرسنجیها نشان میدهد که اکثریت قاطع آمریکاییها با این جنگ مخالفند.
اما پرسشی که در این میان بیپاسخ مانده، این است: چرا رئیسجمهور آمریکا جنگی را آغاز کرده که حتی به نفع کشور خودش نیست؟
پاسخ در پروندهای نهفته است که نام آن «اپستین» است. تحلیلگران متعددی به این نتیجه رسیدهاند که اسرائیل اطلاعات حساس و منتشرنشدهای درباره ترامپ در پرونده اپستین در اختیار دارد. این اطلاعات که شامل جزئیات روابط ترامپ با شبکه فساد جنسی اپستین میشود، به عنوان «خنجری بالای سر» رئیسجمهور آمریکا عمل میکند.
یک تحلیلگر در این باره مینویسد: «در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ترامپ نسبت به اسرائیل فاصله محسوسی داشت. اما به طرز قابل توجهی، پس از یک دیدار با نتانیاهو، شدت موضع رسمی واشنگتن نسبت به تهران جهش کرد. چرخش ۱۸۰ درجهای ترامپ - که حتی به بمباران ایران انجامید - چنان نقض عمیقی از وعدههای انتخاباتی پروژه او بود که فقط از طریق باجگیری قابل توضیح است.»
جالبتر آنکه نام عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، «خشم حماسی» (Epic Fury) است. دو حرف اول این نام - EP - با دو حرف اول نام «اپستین» (Epstein) یکی است. برخی تحلیلگران معتقدند این شباهت تصادفی نیست و هدف از این نامگذاری، پنهان کردن پرونده اپستین در پشت هیاهوی جنگ بوده است.
مردم آمریکا نیز این تحقیر را به خوبی حس میکنند. یک رأیدهنده بازنشسته در پنسیلوانیا میگوید: «ترامپ ما را در باتلاق دیگری مثل عراق و ویتنام گرفتار کرده است.»
اظهارات دو مجری آمریکایی و بیبیسی، روایتگر یک حقیقت تلخ برای کاخ سفید است: آمریکا برای اولین بار در تاریخ معاصر خود، در موقعیتی قرار گرفته که نه تنها در میدان نبرد، بلکه در عرصه روایتپردازی نیز شکست خورده است.
«متشکریم ایران» - این عبارت طعنهآمیز بشری شیخ، شاید بهترین خلاصه از وضعیت امروز آمریکا باشد: کشوری که زمانی مدعی «نظم نوین جهانی» بود، اکنون در برابر چشمان جهان، در حال تحقیر شدن است. و این تحقیر، همانطور که مجری آمریکایی گفت، «منزجرکننده» است.