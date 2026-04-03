به گزارش ایلنا، نهادهای دینی، علمی و فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز عبادی، میراث فرهنگی، زیرساخت‌ها و مردم بی‌گناه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿أُذِنَ لِلَّذینَ یُقَاتَلونَ بِأنَّهُمْ ظُلِموا وَإنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ﴾ (سوره حج، آیه ۳۹)

به علمای اعلام، روحانیون ادیان و مذاهب، استادان دانشگاه، اصحاب قلم و رسانه، نخبگان سیاسی و همه آزادگان جهان!

با قلبی آکنده از اندوه عمیق و خشمی مقدس، ما امضاءکنندگان زیر، به نمایندگی از نهادهای دینی، علمی و فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شدیدترین محکومیت خود را نسبت به ادامه‌ی تجاوز وحشیانه امپریالیسم متکبر آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی به مراکز علمی، تحقیقاتی، دینی و فرهنگی کشورمان را ابراز می‌داریم.

این حملات ناجوانمردانه با ترور رهبر مجاهد انقلاب اسلامی ایران امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) همراه با به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی و حمله به دبستان شجره طیبه شهر میناب – که در آن بیش از ۱۷۵ کودک معصوم و معلمان بی‌گناه به شهادت رسیدند – آغاز شد و تاکنون منجر به جان باختن صدها نفر از مسئولین و غیرنظامیان بی‌دفاع گردیده است.

اکنون نیز این جنایت ها، ترورها و کشتارها ادامه دارد و نقض آشکار حقوق بشر، هنجارهای بین‌المللی و پایمال کردن اصول اخلاقی، ارزش‌های دینی و وجدان انسانی است.

دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی که پس از یک ماه حملات افسارگسیخته، نه تنها در مقابله با مجاهدان شجاع، شکست خورده و به هیچیک از اهداف اعلام شده خود دست نیافته است، بلکه در همه جبهه‌ها ضربات دردناکی متحمل شده است، اکنون زبونانه به استمرار هدف قرار دادن مدارس، دانشگاه‌ها، عبادتگاه ها، میراث فرهنگی، بیمارستان‌ها، مراکز تولید و توزیع دارو، مجتمع‌های مسکونی، مؤسسات خیریه و زیرساخت‌ها ادامه می‌دهد.

در این میان، از کشورهای اسلامی انتظار می‌رفت که در مقابل جنایت کفار حربی علیه یک کشور مسلمانان و شهادت مرجع دینی میلیون‌ها انسان، سمت مظلوم بایستند؛ که با کمال تأسف و تأثر اینگونه نشد.

بنابراین از علماء و شخصیت‌های دینی، روحانیون و مبلّغان ادیان و مذاهب، نخبگان سیاسی، رهبران احزاب، استادان دانشگاه، نویسندگان، اصحاب هنر و رسانه، بزرگان و شیوخ قبایل، فعالان شبکه‌های اجتماعی و در یک کلام از همه آزادمردان، عدالت خواهان و ظلم ستیزان جهان انتظار می‌رود که ساکت نبوده و شجاعانه این حملات وحشیانه و جنایت‌های جنگی هولناک را محکوم نمایند.

ما از دانشمندان آزاده، وعاظ بیدار، صاحبان تریبون‌های پُرمخاطب، فعالان رسانه‌ای و همه کسانی که به سرنوشت بشریت اهمیت می‌دهند، درخواست می‌کنیم تا در برابر جنایات توطئه‌گران صهیونیست و حامیان آن‌ها در بمباران مراکز علمی و پژوهشی، مساجد و کلیساها، غیرنظامیان بی‌گناه، زیرساخت‌ها و حتی میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران، موضع قاطع و شفاف اتخاذ کنند؛ و در مجامع، رویدادها و رسانه‌ها به روشنگری ابعاد گوناگون این جنگ ظالمانه بپردازند و زمینه‌ی مجرم شناختن سران دولت خونخوار آمریکا و رژیم کودک‌کُش صهیونی در دادگاه‌های بین‌المللی را فراهم نمایند.

در پایان از خداوند متعال می‌خواهیم که گام‌های شما را هدایت کند و تلاش‌های خیرتان را در ترازوی اعمال صالح شما قرار دهد و همگان شاهد شکست زورگویان جهان و پیروزی حق بر باطل باشیم.

با سپاس و احترام

امضاءکنندگان:

۱. علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران

۲. احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۳. محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۴. رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

۵. محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)

۶. علی عباسی، رئیس جامعة المصطفی (ص) العالمیة

۷. سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

۸. حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۱۳ فروردین ۱۴۰۵

۱۳ شوال ۱۴۴۷

۲ آوریل ۲۰۲۶

