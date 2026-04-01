رضا شریفی: ایران برایم فقط یک اسم روی نقشه نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، رضا شریفی کارگردان اپیزود «جان» از سریال «اهل ایران» همزمان با ساخت این اثر در یادداشتی از این روزهای وطن و قصه اپیزودش گفت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«ساخت این سریال در روزهایی آغاز شد که جنگ و اضطراب، به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده بود. داستان ما روایت اصابت موشک به یک مرکز غیرنظامی و آسیب دیدن بیمارستان است. تلخی ماجرا آنجا بود که درست هنگام برداشت یکی از پلان‌ها، حوالی همان لوکیشنی که مشغول فیلمبرداری بودیم، هدف قرار گرفت؛ لحظه‌ای که فاصله میان روایت و واقعیت ناگهان از میان رفت.

طبیعی بود که کار کردن در چنین فضایی برای بسیاری از عوامل و بازیگران با ترس و نگرانی همراه باشد، اما اعضای گروه تلاش می‌کردند کنار هم بمانند و آرامش را به جمع برگردانند تا کار متوقف نشود. شاید ادامه دادن در آن شرایط دشوار به نظر برسد، اما وقتی روایت ما درباره آسیب دیدن مردم و مراکز غیرنظامی است—چیزی که همان روز با چشم خودمان لمسش کردیم— کاری کوچک برای ایران، اما از همان‌جایی که می‌شناسم و بلدش هستم.

برای من ایران فقط یک اسم روی نقشه نیست؛ سرزمینی است که با خاطره‌ها، آدم‌ها و کوچه‌هایی که در آن‌ها بزرگ شده‌ام، معنا پیدا می‌کند. وقتی جایی که دوستش داری زیر سایه جنگ و تخریب قرار می‌گیرد، طبیعی است بخواهی به شکلی که بلدی کنار آن بمانی حتی اگر سهمت فقط روایت کردن بخشی از این روزها باشد. یا علی»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه می‌شود. مهدی یزدانی‌خرم نیز سرپرست نویسندگان این اثر است.

