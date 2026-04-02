اعلام نامزدهای نهایی بوکر بینالمللی
در فهرست نهایی جایزه بوکر بینالمللی، شش کتاب از پنج زبان مختلف حضور دارند که بیشتر آنها توسط نویسندگان و مترجمان زن نوشته و ترجمه شدهاند.
دانیل کلمان، ماری اندیایی و یانگ شوانگتزو در میان شش نویسندهای هستند که برای جایزه بینالمللی بوکر ۲۰۲۶ نامزد نهایی شدهاند؛ این جایزه دهمین سالگرد خود را جشن میگیرد.
این جایزه سالانه به بهترین آثار داستانی ترجمهشده به انگلیسی تعلق میگیرد و مبلغ ۵۰ هزار پوند به یک تیم نویسنده و مترجم اعطا میشود که به طور مساوی بین آن دو تقسیم خواهد شد.
رنه کاراباش، شیدا بازیار و آنا پائولا مایا نیز از دیگر نامزدهای نهایی این جایزه هستند. برنده نهایی در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت) اعلام خواهد شد.
دانیل کلمان، نویسندهٔ آلمانی، با رمان «کارگردان» که با ترجمه راس بنجامین منتشر شده، برای دومین بار در جمع نامزدهای نهایی قرار گرفته است. این رمان برگرفته از زندگی گِو گئورگ پابست، فیلمساز و درگیریهای او با آلمان نازی است.
ماری اندیایی، نویسنده فرانسوی، برای نخستین بار با رمان «جادوگر» با ترجمه جردن استامپ به جمع نامزدهای نهایی راه یافته است. این رمان کمدیِ سیاه، نخستین بار در سال ۱۹۹۶ به زبان فرانسوی منتشر شد. اندیایی پیشتر در سال ۲۰۱۶ در فهرست بلند این جایزه قرار گرفته بود.
یانگ شوانگتزو، نویسندهٔ تایوانی هم با رمان «سفرنامه تایوان» با ترجمه لین کینگ نامزد نهایی شده است. این کتاب داستان سفر یک زن ژاپنی را در تایوان تحت حاکمیت استعمار در دههٔ ۱۹۳۰ روایت میکند.
به گفتهٔ ناتاشا براون، نویسنده و رئیس هیات داوران جایزه بوکر بینالمللی ۲۰۲۶، شش کتاب نامزد نهایی «لحظاتی از یک قرن گذشته را در خود جای دادهاند و با تاریخ طنینانداز هستند.»
او افزود: «با بازخوانی هر کتاب، ما امید، بینش و انسانیت را یافتیم، همراه با شخصیتهای فراموشنشدنی که مطمئنم خوانندگان بارها و بارها به آنها بازخواهند گشت.»
دو کتاب اول نیز در لیست نامزدهای نهایی حضور دارند: «شبها در تهران آرام است» از شیدا بازیار، نویسندهٔ آلمانی، با ترجمهٔ روث مارتین و «آن که میماند» نوشته رنه کاراباش، نویسنده بلغاری با ترجمه ایزیدورا آنجل، که داستان بلوغ در جامعهای پدرسالار در آلبانی است.
دیگر کتاب حاضر در این فهرست «در زمین چنان که در زیر زمین است» از آنا پائولا مایا، نویسنده برزیلی با ترجمهٔ پادما ویسواناتان است؛ یک رمان کوتاه که در دل یک مزرعه سابق بردهداری روایت میشود.