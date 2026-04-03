کتاب درآمدی بر ترورامپیسم منتشر شد
کتاب درآمدی بر ترورامپیسم نوشته محمد اخگری از سوی انتشارات شب قلم منتشر شد.
به گزارش ایلنا، کتاب درآمدی بر ترورامپیسم، نوشته محمد اخگری، پژوهشی تحلیلی دربارهی شکل نوین استعمار و خشونت سیاسی در عصر رسانههای دیجیتال است. این اثر با تمرکز بر سیاستهای ایالات متحدهی آمریکا، بهویژه در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، مفهومی تازه به نام ترورامپیسم را معرفی و واکاوی میکند.
کتاب درآمدی بر ترورامپیسم (استعمار فرانو در عصر رسانه نو) اثری است که به بررسی تحولات سیاست خارجی و گفتمان قدرت در آمریکا، بهویژه در عصر رسانههای نوین میپردازد. محمد اخگری در این کتاب، باتکیهبر تحلیلهای زبانی و رسانهای، مفهوم ترورامپیسم را بهعنوان دکترین جدیدی از استعمار و خشونت مشروعیتیافته معرفی کرده است. فصلهای مختلف کتاب به موضوعاتی مانند ترور خرد، ترور زبان، ترور قانون و نقش رسانهها در بازتولید خشونت میپردازند.
محمد اخگری با مرور دورههای مختلف ریاستجمهوری آمریکا، از بوش تا ترامپ و بایدن، نشان داده است که چگونه سیاستهای مبتنیبر تهدید، تحقیر و حذف، نهتنها در عرصهی سیاست خارجی، بلکه در زبان و روایتهای رسانهای نیز نهادینه شدهاند. این اثر با بهرهگیری از مثالهای عینی، تحلیلهای گفتمانی و ارجاع به نظریههای فلسفی و زبانشناختی، تصویری از سیاست معاصر آمریکا ارائه داده است که در آن، زبان و رسانه به ابزار اصلی اعمال قدرت و خشونت بدل شدهاند.
کتاب حاضر با مقدمهای فلسفی آغاز شده و از پرسش کانت دربارهی روشننگری و نابالغی خودخواستهی انسان الهام گفته است. نویسنده با اشاره به وضعیت کنونی جهان، به این نتیجه رسیده که علیرغم پیشرفتهای علمی، جامعهی مدرن همچنان در دام جهل و بیخردی گرفتار است. اخگری مفهوم ترورامپیسم را بهعنوان ترکیبی از ترور و ترامپیسم معرفی کرده و آن را فراتر از یک سیاست مقطعی، بلکه ساختاری گفتمانی – امنیتی در ایالات متحده میداند که بر سه پایهی امپریالیسم حقوقی، اقتصاد مرگ و نژادپرستی نهادی استوار است.
کتاب با بررسیهای تاریخی، ریشههای ترورامپیسم را از دوران بوش و حملات ۱۱ سپتامبر تا دولتهای اوباما، ترامپ و بایدن تحلیل میکند. در این روند، مفاهیمی مانند خشونت مشروعیتیافته، دیپلماسی زورگو، حقوقزدایی و همدستی راهبردی با اسرائیل مشخص شدهاند. محمد اخگری نشان میدهد که چگونه زبان سیاسی ترامپ، باتکیهبر قطبیسازی، تحقیر، برچسبزنی و سادهسازی افراطی، زبان را از ابزار تفاهم به ابزاری برای تخریب و مشروعیتبخشی به خشونت تبدیل کرده است. در فصلهای مختلف، به ترور خرد (زوال عقلانیت و فضیلت)، ترور زبان (تحریف واژهها و ساخت دشمن)، ترور قانون (تضعیف نهادهای حقوقی و بیاعتبارسازی قانون) و نقش رسانههای اجتماعی در بازتولید خشونت پرداخته شده است.
محمد اخگری با تحلیل مثالهایی از سخنان و توییتهای ترامپ نشان میدهد که چگونه زبان، روایت و رسانه در خدمت تثبیت قدرت و حذف مخالفان قرار میگیرند. در نهایت، کتاب بر این نکته تأکید میکند که مقابله با ترورامپیسم نیازمند بازسازی زبان عمومی و احیای عقلانیت سیاسی است.
این اثر با ارائهی تحلیلی نو از سیاست و رسانه در عصر معاصر، به بررسی ریشهها و سازوکارهای خشونت مشروعیتیافته در گفتمان سیاسی آمریکا میپردازد. ویژگی شاخص آن، پیوند میان زبان، قدرت و رسانه است که با مثالهای عینی و تحلیلهای گفتمانی، ابعاد پنهان سیاستهای سلطهگرانه را آشکار میکند. خواننده با مطالعهی این کتاب، با مفاهیمی مانند ترور خرد، ترور زبان و ترور قانون آشنا میشود و درمییابد که چگونه زبان و رسانه میتوانند به ابزار اعمال قدرت و حذف مخالفان تبدیل شوند. این کتاب برای کسانی که بهدنبال فهم عمیقتر سیاست جهانی، نقش رسانهها و تأثیر زبان در شکلدهی به واقعیتهای اجتماعی هستند، منبعی ارزشمند محسوب میشود.
در بخشی از کتاب میخوانیم: «تمدنها نه با شمشیر که با زوال خرد و سقوط فضیلت به خاکستر بدل میشوند. آنگاه که خرد به مسلخ تبلیغات میرود و فضیلت در هیاهوی قدرت به نسیان سپرده میشود، تنها هیولایی که سر برمیآورد، استکبار است؛ همان اژدهای چندسر که در جامههای گوناگون از تاریخ گذشته تا عصر دیجیتال، بر طاق کاخها و سکوهای قدرت قدم زده است. این فصل، روایت همین دگردیسی است: چگونه خرد، نخستین قربانی فرایندی شد که نهتنها واقعیت را بلکه ماهیت انسان را دستخوش دگرگونی کرد. ترور خرد، نامی دیگر از این تراژدی است؛ تراژدیای که در آن، فرعون با تکیه بر دادههای شیطان با آنتنهای مخابراتی، و ترامپ با رسانهی اجتماعی خود، بر تخت استکبار تکیه زدهاند.»