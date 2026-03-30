گسترش پویش «سینما پای کار ایران» با همراهی ۱۱۰ سالن در سراسر کشور
هادی اسماعیلی، مدیرعامل موسسه بهمن سبز از پیوستن ۱۱۰ سالن سینما به پویش «سینما پای کار ایران» و اکران چهار اثر مرتبط با فضای اخیر کشور خبر داد و تأکید کرد: مجموعههای پخش، توزیع و سینماداری تلاش کردهاند نقش فرهنگی خود را متناسب با شرایط ایفا کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، هادی اسماعیلی، اعلام کرد: پویش «سینما پای کار ایران» که از ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ و پس از شبهای قدر فعالیت خود را آغاز کرده با گسترش قابل توجه مواجه شده و اکنون ۱۱۰ سالن سینما در سراسر کشور به این جریان فرهنگی پیوستهاند.
به گفته او، در ابتدای راهاندازی این پویش، ۶۰ سالن سینما ــ از جمله حدود ۴۰ سالن متعلق به مجموعه بهمن سبز وابسته به حوزه هنری ــ وارد چرخه اکران شدند و طی دو هفته تعداد سالنهای همراه تقریباً دو برابر شد.
مدیرعامل موسسه بهمن سبز با اشاره به همراهی جامعه سینماداری و مجموعههای پخش و توزیع در این دوره افزود: سینماداران علاوه بر بازگشایی سالنها، طراحیهای ویژهای فرهنگی علاوه بر نمایش فیلم در دستور کار دارند و تلاش میکنند متناسب با شرایط روز کشور در ایفای نقش فرهنگی خود کوشا باشند.
اسماعیلی در ادامه به اقدامات پخش بهمن سبز از ابتدای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: چهار فیلم مرتبط با فضای فعلی کشور روی پرده سینماها قرار گرفته است.
به گفته او، فیلم «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان بازتابی از فضای پس از رخدادهای جنگ ۱۲ روزه و انسجام ملی شکلگرفته در آن دوره است و فیلم «قمارباز» نیز به موضوع خرابکاریها و فعالیتهای جاسوسی دشمنان میپردازد. دو فیلم دیگر نیز تمرکز خود را بر مقاطع تاریخی همچون انقلاب ۵۷ و دوره ملی شدن صنعت نفت قرار دادهاند.
او تأکید کرد: انتخاب و اکران این آثار با هدف برقراری نسبت صحیح سینما با شرایط موجود انجام شده است.
مدیرعامل بهمن سبز با بیان اینکه سینما یک «مکان ـ رسانه» و از مهمترین فضاهای فرهنگی کشور است، اظهار کرد: این مجموعه سینماداری با هدف ایجاد کنش فرهنگی در استانهای مختلف و همافزایی با شرایط فعلی فعالیت خود را ادامه میدهد.
اسماعیلی همچنین از توسعه اکران سیار خبر داد و گفت: نزدیک به ۱۰ فیلم ــ که ۷ عنوان آن در اختیار پخش بهمن سبز است ــ علاوه بر سینماها در برخی مراکز فرهنگی نیز به صورت سیار نمایش داده میشود.
او در پایان تأکید کرد: این روند باید در نقاط مختلف کشور دنبال شود تا دسترسی گستردهتری برای مخاطبان فراهم شود.