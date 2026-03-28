ساخت سریال «دیوار دفاعی» در شرایط جنگ ادامه دارد
کد خبر : 1766386
سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیهکنندگی مسعود دهنمکی و کارگردانی احمد کاوری در شرایط جنگ ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، سریال «دیوار دفاعی»، اثری تاریخی و مهیج است که چالشهای کارگران شرکت نفت در برابر کارگران انگلیسی را در روزهای ملی شدن صنعت نفت بیان میکند.
فیلمبرداری این سریال از آبان شروع شده و در شرایط جنگ ادامه دارد. نویسندگی این سریال را کریم خودسیانی و حمزه صالحی برعهده دارند.
سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» با محوریت تاریخ معاصر به سفارش سیما فیلم تولید میشود. تا به امروز بهرام ابراهیمی، رامین ناصرنصیر و ده ها بازیگر دیگر جلوی دوربین رفتند.