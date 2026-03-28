خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساخت سریال «دیوار دفاعی» در شرایط جنگ ادامه دارد
کد خبر : 1766386
لینک کوتاه کپی شد.

سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی و کارگردانی احمد کاوری در شرایط جنگ ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، سریال «دیوار دفاعی»، اثری تاریخی و مهیج است که چالش‌های کارگران شرکت نفت در برابر کارگران انگلیسی را در روزهای ملی شدن صنعت نفت بیان می‌کند.
فیلمبرداری این سریال از آبان شروع شده و در شرایط جنگ ادامه دارد. نویسندگی این سریال را کریم خودسیانی و حمزه صالحی برعهده دارند.

سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» با محوریت تاریخ معاصر  به سفارش  سیما فیلم تولید می‌شود. تا به امروز بهرام ابراهیمی، رامین ناصرنصیر و ده ها  بازیگر دیگر  جلوی  دوربین رفتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار