به‌ گزارش ایلنا، نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، با تشریح آخرین وضعیت آثار تاریخی این استان در پی حملات اخیر تروریست‌های آمریکایی-صهیونی، از آسیب‌دیدگی کاخ‌موزه سلیمانیه در محدوده پارک شهید چمران کرج خبر داد و اظهار کرد: بررسی‌های میدانی اولیه نشان می‌دهد که امواج ناشی از انفجار، موجب ایجاد ترک‌هایی در دیوارهای این بنای تاریخی و آسیب به شیشه‌های رنگی آن شده است.

وی با تاکید بر ماهیت حساس و آسیب‌پذیر بناهای تاریخی در برابر ارتعاشات، افزود: ارزیابی دقیق میزان خسارات وارده، نیازمند مطالعات تخصصی سازه‌ای و تزئینی است و در همین راستا، تیم‌های کارشناسی با رویکردی چندلایه، بررسی‌های فنی خود را در روزهای آتی تکمیل خواهند کرد.

زینالی در ادامه با اشاره به دیگر بناهای واقع در شعاع اثر این حادثه تصریح کرد: پل دختر، قلعه صمصام و ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز در معرض امواج انفجار قرار داشته‌اند که در ساختمان اداری، شکستگی گسترده شیشه‌ها و آسیب به اجزای کالبدی گزارش شده و در پی تکرار حملات، بر میزان خسارات افزوده شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با بیان اینکه صیانت از میراث تاریخی در شرایط بحران، نیازمند اقداماتی مبتنی بر مدیریت ریسک و تاب‌آوری نهادی است، خاطرنشان کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی، گزارش جامع خسارات به وزارتخانه متبوع ارسال و بر مبنای آن، برنامه‌های مرمتی، حفاظتی و مداخله‌ای در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین خواهد شد.

