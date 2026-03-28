آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه در پی حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونی در کرج/ گزارش اولیه از میزان خسارات

آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه در پی حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونی در کرج/ گزارش اولیه از میزان خسارات
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از وارد آمدن آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه و برخی بناهای تاریخی شهر کرج در پی حملات هوایی اخیر خبر داد و اعلام کرد: فرآیند ارزیابی‌های فنی و کارشناسی برای تعیین دقیق ابعاد خسارات و تدوین برنامه‌های مرمتی، به‌صورت فوری در دستور کار قرار گرفته است.

به‌ گزارش ایلنا، نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، با تشریح آخرین وضعیت آثار تاریخی این استان در پی حملات اخیر تروریست‌های آمریکایی-صهیونی، از آسیب‌دیدگی کاخ‌موزه سلیمانیه در محدوده پارک شهید چمران کرج خبر داد و اظهار کرد: بررسی‌های میدانی اولیه نشان می‌دهد که امواج ناشی از انفجار، موجب ایجاد ترک‌هایی در دیوارهای این بنای تاریخی و آسیب به شیشه‌های رنگی آن شده است.

آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه در پی حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونی در کرج/ گزارش اولیه از میزان خسارات

وی با تاکید بر ماهیت حساس و آسیب‌پذیر بناهای تاریخی در برابر ارتعاشات، افزود: ارزیابی دقیق میزان خسارات وارده، نیازمند مطالعات تخصصی سازه‌ای و تزئینی است و در همین راستا، تیم‌های کارشناسی با رویکردی چندلایه، بررسی‌های فنی خود را در روزهای آتی تکمیل خواهند کرد.

آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه در پی حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونی در کرج/ گزارش اولیه از میزان خسارات

زینالی در ادامه با اشاره به دیگر بناهای واقع در شعاع اثر این حادثه تصریح کرد: پل دختر، قلعه صمصام و ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز در معرض امواج انفجار قرار داشته‌اند که در ساختمان اداری، شکستگی گسترده شیشه‌ها و آسیب به اجزای کالبدی گزارش شده و در پی تکرار حملات، بر میزان خسارات افزوده شده است.

آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه در پی حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونی در کرج/ گزارش اولیه از میزان خسارات

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با بیان اینکه صیانت از میراث تاریخی در شرایط بحران، نیازمند اقداماتی مبتنی بر مدیریت ریسک و تاب‌آوری نهادی است، خاطرنشان کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی، گزارش جامع خسارات به وزارتخانه متبوع ارسال و بر مبنای آن، برنامه‌های مرمتی، حفاظتی و مداخله‌ای در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین خواهد شد.

آسیب به کاخ‌موزه سلیمانیه در پی حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونی در کرج/ گزارش اولیه از میزان خسارات

 

