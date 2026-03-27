پیام تسلیت وزیر فرهنگ برای درگذشت اصغر دادبه

به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ در پی درگذشت اصغر دادبه چهره ماندگار فلسفه و ادبیات عرفانی پیام تسلیت داد.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیام، درگذشت اصغر دادبه چهره ماندگار فلسفه را تسلیت گفت.

در متن سیدعباس صالحی آمده است:

خبر درگذشت استاد فرهیخته، پژوهشگر نامدار و چهره ماندگار فلسفه و ادبیات عرفانی، زنده‌یاد دکتر اصغر دادبه، موجب اندوه اهالی فرهنگ و اندیشه شده است.

استاد دادبه از اساتید برجسته حکمت و عرفان ایرانی‌اسلامی بود که عمرِ خویش را صرف تبیین میراث فکری ایران، پرورش نسل‌های تازه و احیای معارف ادب و فلسفه کرد. بی‌تردید آثار، شاگردان و میراثِ ماندگار ایشان، سالیان دراز چراغ راه علاقه ‌مندان حکمت و ادب ایران زمین خواهد بود.

اینجانب فقدان این استاد بزرگوار را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی و دانشگاهی، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و ادب ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه پروردگار برای آن فقید سعید، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.

