خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت وزیر فرهنگ برای درگذشت اصغر دادبه

کد خبر : 1766090
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ در پی درگذشت چهره ماندگار فلسفه و ادبیات عرفانی پیام تسلیت داد.

به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ در پی درگذشت اصغر دادبه چهره ماندگار فلسفه و ادبیات عرفانی پیام تسلیت داد.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیام، درگذشت اصغر دادبه چهره ماندگار فلسفه را تسلیت گفت.

در متن سیدعباس صالحی آمده است:

خبر درگذشت استاد فرهیخته، پژوهشگر نامدار و چهره ماندگار فلسفه و ادبیات عرفانی، زنده‌یاد دکتر اصغر دادبه، موجب اندوه اهالی فرهنگ و اندیشه شده است.

استاد دادبه از اساتید برجسته حکمت و عرفان ایرانی‌اسلامی بود که عمرِ خویش را صرف تبیین میراث فکری ایران، پرورش نسل‌های تازه و احیای معارف ادب و فلسفه کرد. بی‌تردید آثار، شاگردان و میراثِ ماندگار ایشان، سالیان دراز چراغ راه علاقه ‌مندان حکمت و ادب ایران زمین خواهد بود.

اینجانب فقدان این استاد بزرگوار را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی و دانشگاهی، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و ادب ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه پروردگار برای آن فقید سعید، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار