پس از حمله ارتش متجاوز آمریکا؛
آرامگاه باباطاهر همدان آسیب دید
در پی تجاوزهای ارتش تروریست آمریکایی ـ صهیونی به آثار تاریخی ایران و نیز بمبارانهای اطراف این آثار، آرامگاه باباطاهر در همدان دچار آسیب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میلاد وندائی، باستانشناس با تایید خسارات وارد شده به آرامگاه باباطاهر همدانی به ایلنا گفت: تعدادی از سنگهای بیرونی بنای تاریخی و اصلی آرامگاه سقوط کرده و ترکهایی در دیوارهای داخلی آن ایجاد شده است.
وندائی اعلام کرد: حملات اخیر به ساختمانهای همجوار آرامگاه باباطاهر موجب تخریب بخشهایی از این بنا شد. سنگهای تزئینی که در محوطه آرامگاه نصب شده بودند، سقوط کردهاند و ترکهایی در دیوارهای داخلی آرامگاه به وجود آمده است که خسارتهایی به یکی از مهمترین آثار فرهنگی و ثبت ملی شده همدان وارد کرده است.
آرامگاه باباطاهر در همدان که یکی از جاذبههای گردشگری این شهر است به یاد شاعر و عارف بزرگ ایرانی، «باباطاهر عریان»، ساخته شده است.
باباطاهر که در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) میزیست به عنوان یکی از شاعران برجسته ایرانی شناخته میشود که اشعارش در قالب غزل و قصیده تاثیر زیادی بر ادب فارسی گذاشت.
این آرامگاه که به سبک معماری اسلامی ایرانی ساخته شده، دارای گنبدی خاص و سنگکاریهای ظریف است که آن را به یکی از آثار شاخص همدان تبدیل کرده است.
آرامگاه باباطاهر در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی (۱۹۶۶ میلادی) به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. اما آسیبهایی که در روزهای اخیر به این آرامگاه وارد شده نه تنها برای همدانیها بلکه برای تمامی علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ایران نگرانکننده است. ضمن اینکه در این حمله ساختمان شماره دو سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان و هتل باباطاهر نیز دچار آسیبهای جدی شده است.
میلاد وندائی گفت: آرامگاه باباطاهر یکی از جاذبههای مهم فرهنگی همدان است و آسیب دیدن آن نه تنها بر اعتبار تاریخی این شهر تأثیر میگذارد، بلکه بهعنوان یک مکان زیارتی و فرهنگی باید با دقت و مراقبت بیشتری از آن محافظت شود.
آرامگاه باباطاهر در دورههای مختلف تاریخ دستخوش تغییرات و بازسازیهایی بوده است، اما ساختار کلی آن هنوز از دوران قاجار باقیمانده است.
گنبد مخروطی آرامگاه که با کتیبههایی از اشعار باباطاهر تزئین شده، از جاذبههای اصلی این بنا به شمار میرود. همچنین، اطراف آرامگاه با فضای سبز و محوطهای زیبا، مکانی آرام و معنوی برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.
در پی این حادثه، مسئولان محلی و میراث فرهنگی همدان اقدامات لازم را برای بررسی و مرمت فوری آسیبها آغاز کردهاند.
ساخت آرامگاه باباطاهر به شکل کنونی در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی (۱۹۶۶ میلادی) توسط هوشنگ سیحون، معمار برجسته ایرانی، انجام شد. سیحون یکی از معماران معروف دوران معاصر بود که در طراحی بسیاری از بناهای فرهنگی و تاریخی ایران نقش مهمی داشت. طراحی آرامگاه باباطاهر نیز با الهام از معماری سنتی ایرانی و با رعایت اصول هندسی خاص انجام شد و به دلیل گنبد مخروطی و تزئینات زیبای آن، یکی از آثار برجسته معماری ایران به شمار میآید.
وندائی در این خصوص گفت: حفاظت از آثار تاریخی بهویژه در مواقع بحران باید در اولویت قرار گیرد و هم اکنون کارشناسان اداره میراث فرهنگی همدان در حال بررسی جزییات خسارت های وارده شده هستند. آرامگاه باباطاهر نه تنها یک اثر ملی است، بلکه نماد فرهنگ و تاریخ منطقه همدان محسوب میشود و باید با دقت و تلاش بیشتری از آن مراقبت شود تا برای نسلهای آینده محفوظ بماند.