پیام معاونت هنری به مناسبت «روز ملی هنرهای نمایشی»

به گزارش ایلنا، مهدی شفیعی (معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی پیامی منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«هفتم فروردین، روز ملی هنرهای نمایشی، فرا رسید؛ روزی در ستایش هنری که سال‌ها آینه‌دار احساسات ناب، اندیشه‌های ژرف و رؤیاهای بی‌کران مردمان این سرزمین بوده است؛ هنری که بر صحنه‌ای به ظاهر کوچک، بزرگ‌ترین امیدها و ژرف‌ترین رنج‌های انسان را روایت می‌کند.

اینک در هنگامه‌ای که وطن عزیزمان روزهایی دشوار و سرنوشت‌ساز را زیر سایه‌ی جنگی تحمیلی سپری می‌کند—روزهایی آمیخته با همدلی، پایداری و امید به پیروزی—بیش از پیش به نیروی نجات‌بخش فرهنگ و هنر نیازمندیم؛ با همراهی هنرمندان صادق و مسئول که هم‌چون همیشه، دوشادوش مردم ایستاده‌اند و نمی‌گذارند شعله‌ی امید در دل جامعه خاموش شود.

جامعه‌ی فرهیخته و سخت‌کوش تئاتر ایران بارها ثابت کرده است که تنها آفریننده آثار نمایشی نیست، که همنشین و همدرد مردمِ خویش است. هنرمندان شریف این عرصه علیرغم دشواری‌های زیستی و نگرانی‌های حرفه‌ای خود، امیدوارانه از تئاتر کوتاه نیامده‌اند. با ستایش این روحیه و تحسین مشارکت آگاهانه‌ی هنرمندان، معاونت امور هنری خود را در روشن نگاه‌داشتن هنگامه‌ی همت و عرصه‌ی عزت هنرمندان شریف و مخاطبان نجیب تئاتر موظف می‌داند.

باور داریم که تئاتر، حتی در دشوارترین روزها، پلی است برای همدلی و زنده نگه‌داشتن گفت‌وگو در جامعه. از همین رو، حمایت از هنرمندان و استوار کردن زیرساخت‌های هنرهای نمایشی را نه یک برنامه، که رسالتی فرهنگی می‌دانیم؛ رسالتی که ان‌شاءالله با بازگشت روزهای آرامش، صحنه‌های نمایش را بار دیگر سرشار از زندگی، خلاقیت و شکوفایی خواهد کرد.

هنرمندان تئاتر در این روزهای سخت با اجرای داوطلبانه‌ی نمایش‌های خیابانی، حضور در پایگاه‌های مردمی هلال احمر، اهدای خون، ارسال پیام و مصاحبه‌های وطن‌دوستانه و انعکاس مظلومیت دانش‌آموزان مدرسه میناب مایه‌ی مباهات و افتخار و غرور بوده‌اند.

امید آنکه آینده این سرزمین، با برآمدن خورشید آرامش، نویدبخش فصلی روشن برای فرهنگ و هنر ایران باشد؛ فصلی که تئاتر، باری دیگر به همراه شور هنرمندان و حضور مشتاقانه مردم، بازتاب امید، سرزندگی و افق‌های روشن خواهد بود. صمیمانه از مجاهدت هنرمندانه‌ی عزیزان اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ی هنری، ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان‌ها، خانه‌ی تئاتر، انجمن‌های هنرهای نمایشی سراسر کشور، تماشاخانه‌های غیردولتی، موسسه هنرمندان پیشکسوت، صندوق اعتباری هنر، موسسات آموزشی، گروهای نمایشی، کانون‌های تخصصی تئاتر و اصحاب شریف رسانه در روشن نگاه‌داشتن چراغ تئاتر و همراهی با مردم قدردانی می‌کنیم.

در استقبال از این روز ارجمند آرزو می‌کنیم صدای مظلومیت، مقاومت و اقتدار ایران عزیز، ازصحنه‌های تئاتر، به سراسر جهان گزارش شود. هرساله پیام روز ملی هنرهای نمایشی که همزمان با روز جهانی تئاتر است به قلم یکی از هنرمندان شاخص این عرصه منتشر می‌گردد که امسال به نمایندگی از همه‌ی هنرمندان تئاتر، پیام این روز، به قلم استاد ارجمند جناب آقای«خسرو خورشیدی» منتشر خواهد شد.

به امید ایرانی پیروز و پاینده و با آرزوی اعتلای جایگاه ملی و بین‌المللی تئاتر ایران، به استقبال روز ملی هنرهای نمایشی خواهیم رفت. به یاری خداوند روز و روزگار خانواده‌ی بزرگ تئاتر این سرزمین، سرشار از پایداری، خلاقیت و شکوفایی باد. »

