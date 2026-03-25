به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که رسانه‌های معاند سعی در القای فضای یأس و ناامیدی در جامعه دارند، یکی از پربازدیدترین و تأثیرگذارترین ویدئوهای این روزها، پیام نوروزی رزمندگان هوافضای سپاه بود؛ تصاویری که از دل تونل‌های عمیق موشکی، جایی که اراده و قدرت درهم تنیده شده‌اند، منتشر شد.

در این ویدئو، آنچه بیش از هر چیزی به چشم می‌آید، نه خستگی شبانه‌روزهای پاسداری، که ایمانی راسخ، چهره‌هایی امیدوار و دستانی آماده بر روی سامانه‌هایی است که خواب را از چشمان دشمنان این مرز و بوم ربوده، است. رزمندگانی که در دل زمین، از بلندای غیرت ملتی سخن می‌گویند که هرگز زیر بار زور نخواهد رفت.

آن‌ها در این پیام نوروزی، با زبانی مقتدرانه اما سرشار از عاطفه، به ملت شریف ایران وعده دادند که پشتیبان و پناه مردم هستند: ما سربازان وطن، در دفاع از شما ملت قهرمان، همیشه در صحنه و پاسدار کیان کشور عزیزمان، در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش، تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهیم کرد.

این پیام فراتر از یک ویدئوی مناسبتی، یک راهبرد روشن بود؛ نمایشی از همبستگی عمیق میان مردم و مدافعان حریم امنیت کشور. رزمندگان با تأکید بر اینکه «حضور شما در خیابان‌ها سوختی برای موشک‌های ماست»، نشان دادند که قدرت نظامی ایران، ریشه در پشتیبانی مردمی دارد و این پیوند ناگسستنی، بزرگترین مانع در برابر نقشه‌های شوم استکبار جهانی است.

در این ایام که سراسر کشور آماده استقبال از بهار طبیعت و تحول دل‌هاست، رزمندگان هوافضای سپاه، از اعماق تونل‌های موشکی، بهاری ماندگارتر از بهار طبیعت را نوید دادند: بهار عزت، امنیت و پیروزی نهایی جبهه حق.

ان‌شاءالله تعطیلات و ایام خوبی در کنار خانواده‌هایتان پیش رو داشته باشید. بدانید که لبخند امنیت بر لبان شما، مرهون بیداری و آمادگی در این سنگرهای خاموش است.





