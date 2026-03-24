به گزارش ایلنا، با توجه به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون ملی یونسکو در ایران با کارشناسان و مسئولان یونسکو در رابطه با پاسداشت و صیانت از میراث فرهنگی، به‌ویژه در طول حملات اخیر آمریکایی-صهیونی به خاک ایران و در پی مکاتبات و پیگیری‌های مستمر این کمیسیون به همراه دفتر نمایندگی ایران در یونسکو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان یونسکو ضمن تأیید دریافت گزارش خسارات وارده به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و بافت تاریخی پیرامون آن، نگرانی عمیق خود را نسبت به تأثیر این وقایع بر میراث ارزشمند ابراز کرده و آمادگی خود را برای اعزام هیئت کارشناسی مشترک به تهران اعلام کرد. این اقدام در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و با تأکید بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.

سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در نامه‌ای رسمی، دریافت مکاتبات انجام شده توسط مقامات ایرانی درباره خسارات وارده به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و بافت تاریخی اطراف آن در تهران را تأیید کرده است. در این نامه، مراتب نگرانی عمیق این سازمان نسبت به تأثیر درگیری‌های اخیر بر این میراث فرهنگی ابراز شده است. کاخ گلستان که در سال ۲۰۱۳ در فهرست میراث جهانی ثبت شده، دارای ارزش برجسته جهانی بوده و حفاظت از آن برای جامعه بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تاکید بر پایبندی به قوانین بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی

یونسکو در این مکاتبه، بر لزوم پایبندی تمامی طرف‌ها به قوانین بین‌المللی مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی، از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و کنوانسیون ۱۹۷۲ پاریس، تأکید کرده است. این کنوانسیون‌ها چارچوب‌های قانونی لازم برای صیانت از میراث جهانی را فراهم می‌کنند.

اعلام آمادگی یونسکو برای اعزام هیئت کارشناسی و ارائه حمایت‌های فنی

در پاسخ به درخواست مقامات ایرانی، که پس از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون ملی یونسکو در ایران با کارشناسان و مسئولان یونسکو در رابطه با پاسداشت و صیانت از میراث فرهنگی، به ویژه در طول حملات اخیر، صورت گرفته، یونسکو آمادگی خود را برای اعزام هیئت کارشناسی مشترک با همکاری مقامات جمهوری اسلامی ایران، محض فراهم شدن شرایط، اعلام داشته است. این سازمان از طرف ایرانی درخواست کرده تا چارچوب مأموریت پیشنهادی هیئت کارشناسی را به همراه اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت حفاظت، میزان و نوع خسارات وارده و اقدامات انجام شده برای صیانت از این اثر، در اختیار مرکز میراث جهانی قرار دهد. یونسکو همچنین امکان درخواست نظارت ویژه و ارائه حمایت‌های فنی مطابق پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ را برای ایران فراهم دانسته و آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی فوری، تأمین منابع اولیه، مستندسازی، کاهش خطر، تثبیت و برنامه‌ریزی برای بازسازی اعلام کرده است. این سازمان بر تداوم همکاری نزدیک در چارچوب مأموریت خود برای حفاظت از میراث فرهنگی ایران تأکید کرده است.

