تا آخرین قطره خون پای ایران خواهم ایستاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی رویین‌تن در متنی که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده، نوشته است:

خشم که حماسی نمی‌شود، پس شعاری بسیار نازیباست. با قاطعیت می‌گویم این خصم حماسی ست. خصمی که در پس کمک‌رسانی و امداد، خودش را صدا می‌کند و غرش شیران نیست که زوزه‌ی زرد شغال و پیر کفتار است.

ایران و مردم‌اش از هزاران سال پیش یکتا خواه بودند و از خدا کمک می‌خواهند. کمکتان می‌کنیم تا معنای حماسه را دریابید و فریادی خواهیم زد که خروش‌تان به تکرر ادرار بیانجامد.

وقتی حمله می‌کنید، میزنید و می‌کشید و تباه می‌کنید، تروریست نیستید اما کسانی که دفاع می‌کنند تروریست‌اند!

حیف از سروده سعدی که بر سر در سازمان ملل باشد. این سازمان خلل است نه ملل!

تا آخرین لحظه عمر و تا آخرین قطره خون با شهامت تمام پای ایران خواهم ایستاد و پرچم‌اش را حتی با استخوان‌هایم به احتراز درخواهم آورد.

