خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی رویین‌تن:

تا آخرین قطره خون پای ایران خواهم ایستاد

کد خبر : 1764879
لینک کوتاه کپی شد.

علی رویین‌تن کارگردان سینما در یادداشتی به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشورمان پرداخت و با اشاره به عنوانی که آنها برای این تجاوز انتخاب کرده‌اند، آن را خصم حماسی دانست و تأکید کرد: تا آخرین قطره خون با شهامت تمام پای ایران خواهم ایستاد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی رویین‌تن در متنی که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده، نوشته است: 

خشم که حماسی نمی‌شود، پس شعاری بسیار نازیباست. با قاطعیت می‌گویم این خصم حماسی ست. خصمی که در پس کمک‌رسانی و امداد، خودش را صدا می‌کند و غرش شیران نیست که زوزه‌ی زرد شغال و پیر کفتار است. 

ایران و مردم‌اش از هزاران سال پیش یکتا خواه بودند و از خدا کمک می‌خواهند. کمکتان می‌کنیم تا معنای حماسه را دریابید و فریادی خواهیم زد که خروش‌تان به تکرر ادرار بیانجامد. 

وقتی حمله می‌کنید، میزنید و می‌کشید و تباه می‌کنید، تروریست نیستید اما کسانی که دفاع می‌کنند تروریست‌اند! 

حیف از سروده سعدی که بر سر در سازمان ملل باشد. این سازمان خلل است نه ملل! 

تا آخرین لحظه عمر و تا آخرین قطره خون با شهامت تمام پای ایران خواهم ایستاد و پرچم‌اش را حتی با استخوان‌هایم به احتراز درخواهم آورد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار