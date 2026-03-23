«قمارباز» روی پرده سینماها رفت/ رونمایی از تیزر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، از تیزر فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب که همزمان با نوروز ۱۴۰۵ و از ۲۷ اسفندماه روی پرده سینماها رفته است، رونمایی شد.



ساخت این تیزر بر عهده یاسر طباطبایی است.



این فیلم سینمایی که برای اولین بار در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه به نمایش درآمد؛ نامزد ۵ سیمرغ بلورین و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اول از این جشنواره شد.



فیلم معمایی «قمارباز» داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند؛ اتفاقی که یک مامور خبره را به یکی از برنامه‌نویسان بانک مظنون می‌کند…



کوروش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم معمایی هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.



این فیلم سینمایی محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش آن را موسسه بهمن سبز برعهده دارد.

