انتشار فراخوان پویش ملی عکاسی موبایلی «حماسه بعثت»

به گزارش ایلنا، رویداد، در روزهایی که شهرها و خیابان‌های این سرزمین، صحنه جلوه‌های تازه‌ای از همدلی، ایستادگی و حضور مردم شده است، مؤسسه فرهنگی‌هنری موج فاخته با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر قم و با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، پویش ملی عکاسی موبایلی «حماسه بعثت» را برگزار می‌کند.

این پویش تلاشی است برای ثبت روایت مردم از روزهای مقاومت، همبستگی و امید؛ روزهایی که ایران، با حضور فرزندانش در کوچه‌ها و خیابان‌ها، تصویری تازه از وحدت می‌آفریند. این پویش با محوریت عکاسی موبایلی برگزار می‌شود تا مردم بتوانند با ساده‌ترین ابزار، روایتگر لحظه‌های تاریخ باشند.

ایران بارها نشان داده است که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، مردم بزرگ‌ترین راویان حماسه‌ هستند. اکنون نیز این حضور باید با زبان تصویر ثبت شود؛ تصویری از لبخندها در دل سختی، از دست‌هایی که به یاری یکدیگر گره می‌خورند، و از امیدی که در دل این سرزمین جاری است.

پویش ملی عکاسی موبایلی «حماسه بعثت» فرصتی است تا نگاه مردم، روایتگر مردم باشد؛ روایتی از پایداری، همدلی، ایمان و شکوه وحدت ملی.

در این پویش، آثار در دو بخش بررسی می‌شوند:

۱) بخش مردمی ـ عمومی | ویژه علاقه‌مندان عکاسی موبایلی از سراسر کشور

۲) بخش مردمی ـ نوجوانان (زیر ۱۶ سال) | برای ثبت نگاه خلاق نسل نوجوان به روزهای پیش‌رو

در تمامی بخش‌ها، ثبت تصاویر تنها با تلفن همراه انجام می‌شود؛ چراکه در این پویش، مهم‌ترین چیز نه ابزار، بلکه نگاه صادقانه مردم به لحظه‌های تاریخ است.

شرکت برای عموم علاقه‌مندان از سراسر ایران آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌ بله به شماره زیر ارسال کنند:

09941548726

(@PuyesheMelliyeHamaseyeBeasat)

شرکت‌کنندگان همچنین می‌توانند با عضویت در کانال بله این پویش، از اخبار، روند داوری و نتایج مراحل مختلف مطلع شوند.

در پایان این روزها و در هنگامه نصرت و پیروزی، آثار برگزیده در قالب نمایشگاهی آنلاین در وب‌سایت مؤسسه فرهنگی‌هنری موج فاخته به نمایش درخواهد آمد؛ قاب‌هایی که یادگار ایستادن یک ملت در حافظه تصویری ایران خواهند ماند.

در این میان، به صاحبان آثار برتر در هر بخش جوایزی نیز اهدا خواهد شد و از برگزیدگان این پویش ملی تقدیر به عمل خواهد آمد.

پویش ملی عکاسی موبایلی «حماسه بعثت» از همه مردم دعوت می‌کند که بمانید، ببینید، ثبت کنید و روایتگر امید باشید؛ چرا که همین قاب‌های ساده، فردا سند حماسه‌ای باشند که یک ملت با هم رقمش خواهند زد.

آدرس کانال پویش ملی عکاسی موبایلی حماسه بعثت؛ https://ble.ir/puyeshe_melli_hamaseye_beasat است.

