به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر مسئولین وزارت خارجه ترکیه ادعا کرده بودند که تعداد ایرانیان ورودی به ترکیه به دلیل محدودیت‌های وضع شده در ایران برای عدم خروج مسافران به شدت کاهش یافته است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که دولت ترکیه پیشتر نیز نگرانی‌هایی درباره احتمال ورود حجم بالای ایرانی ها به آن کشور زیر عنوان «آوارگان جنگی» به خاک آن کشور به دلیل تنش‌ها و حملات نظامی خارجی ابراز کرده بود.

حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسارت هوایی و جهانگردی ایران در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: کاهش تعداد سفرهای ایرانی‌ها به ترکیه نه به دلیل محدودیت‌های اعمال‌ شده از سوی ایران، بلکه به دلیل کاهش تمایل مردم برای سفر به خارج از کشور است.

وی افزود: الان هتل‌های داخلی کشور به دلیل ایام نوروز در حال پر شدن هستند و مردم رغبت بیشتری به سفرهای داخلی دارند تا سفر به کشورهای خارجی.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران توضیح داد: تنها محدودیتی که در گذشته برای سفر به ترکیه وجود داشت، مربوط به شرایط خاصی بود که در چند روز پیش از این، به دلیل استقرار نیروهای مرزبانی و پلیس در مرزها، برخی تأخیرها در خروج مسافران از ایران رخ داده بود.

به گفته او، این وضعیت تنها برای مدت سه روز ادامه داشت و از آن زمان هیچ‌گونه محدودیت یا مشکلی برای سفر به ترکیه وجود نداشته است.

رفیعی اعلام کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای سفر به شهر وان ترکیه وجود ندارد و حتی قطارهایی برای جابه‌جایی مسافران به ترکیه در دسترس قرار گرفته است و کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند، می‌توانند به راحتی سفر کنند.

کاهش تمایل ایرانی‌ها به سفر در شرایط جنگی

در حالی که به نظر می‌رسید شرایط جنگی و تنش‌های نظامی در ایران ممکن است باعث افزایش تمایل ایرانی‌ها به ترک کشور شوند، رفیعی اشاره کرد که برخلاف پیش‌بینی‌ها، هیچ شواهدی از رغبت زیاد ایرانی‌ها برای خروج از کشور وجود ندارد.

او افزود: شرایط به گونه‌ای است که مردم بیشتر به سفرهای داخلی روی آورده‌اند و این موضوع حتی باعث شده هتل‌ها و مراکز اقامتی در ایران در ایام نوروز پر شوند.

سازمان ملل نیز پیش‌تر از عدم تمایل ایرانی‌ها برای ترک کشور در این شرایط جنگی ابراز تعجب کرده بود. رفیعی در این باره اظهار داشت که ایرانی‌ها برخلاف آنچه که برخی مقامات خارجی انتظار داشتند، به دلیل شرایط داخلی و نیازهای اجتماعی، تمایل چندانی به مهاجرت یا خروج از کشور ندارند.

آیا نگرانی‌های ترکیه بی‌اساس است؟

با توجه به ادعاهای مقامات ترکیه و همچنین گزارش‌هایی که از کاهش قابل توجه سفر ایرانی‌ها به این کشور حکایت دارند، به نظر می‌رسد نگرانی‌های ترکیه در این زمینه چندان به واقعیت نزدیک نباشد. رفیعی در این رابطه گفت: ترکیه همواره مقصد مهمی برای گردشگران ایرانی بوده است، اما در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مردم بیشتر به سفرهای داخلی تمایل دارند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران تأکید کرد: هیچ محدودیتی برای سفر به ترکیه وجود ندارد و کسانی که خواهان سفر به این کشور هستند، می‌توانند بدون هیچ مشکلی به مقصد خود برسند. او افزود که وضعیت مرزها اکنون عادی است و هیچ مانعی برای خروج مسافران از ایران در مسیر ترکیه وجود ندارد.

