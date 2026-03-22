به گزارش ایلنا، افشین علا تازه‌ترین سروده خود را به متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی تقدیم کرده است. او در سروده تازه خود از دشمن دعوت کرده قدم به خارک و هرمز بگذارند البته اگر می‌توانند:

پس چرا نمی‌آیید؟!

فتح خارک یا هرمز؟ وه چه خوش‌خیالی‌ها!

پوزه‌تان مگر دارد میل خاک‌مالی‌ها؟

از هجوم کفتاران بیشه را نترسانید

دیده قرن‌ها این شیر از شما، شغالی‌ها

قبرتان مهیا شد در سواحل ایران

مثل انگلیسی‌ها مثل پرتغالی‌ها

در جنوب این خاک است بی‌شمار دلواری

بی‌شمار کوچک‌خان در صف شمالی‌ها

ابلهان! بپرهیزید از قیاس ما با غیر

با شیوخ دوزاری با دوروزه والی‌ها

شیخ را بگو باشد در پی شتربانی

در نبود نفت آمد فصل خشکسالی‌ها

بر سر شما سجیل هم به کام‌تان زقوم

می‌شود خلیج فارس با همه زلالی‌ها

پس چرا نمی‌آیید سوی ساحل ایران؟

مرگ، زیر پاهاتان پهن کرده قالی‌ها

