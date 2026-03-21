یادداشت معاون امور هنری به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، مهدی شفیعی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ یادداشتی منتشر کرد.

او نوشته:

بهار از راه رسیده است و به زمزمه‌ی «یا مقلب‌القلوب و‌الابصار»، «نوری در جان» و «نوروزی در جهان» قدم گذارده است.

به بهار سلام می‌کنیم و به بدرقه‌ی سالی که ایران این کهن‌دیار سربلند، هیچ‌ سر خم نکرد، دست بر سینه می‌گذاریم و امیدوارانه سرود پیروزی را نجوا می‌کنیم. آغاز سال ۱۴۰۵ را به ملت شریف ایران و هنرمندان ارجمند این سرزمین تبریک عرض می‌کنم. در طلیعه‌ی این سال خواهیم کوشید به نوشداروی هنر، رویینه‌تنی وطن را به نمایش بگذاریم و مرهمی بر زخم سوگ‌‌ وطن‌ دوستانی باشیم که با بذل جان خویش به ایران، جان بخشیدند.

کارنامه‌ی هنر این سرزمین دیرین، مملو از نمایش‌ها و نغمات و نقوشی است که فخر و فضیلت ایرانیان‌ را در اقتدار و ایستادگی گواهی داده‌اند. اکنون نوبت ماست که به اعجاز هنر، تاریخ‌ را به تماشای ظلم وظالمانی دعوت کنیم که نتوانستند غیرت و عزت ایرانیان را از نفس بیندازند و‌ متوهمانه‌ حتی به جعل اخبار امیدوار بمانند.

ایمان دارم که در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه‌ی وحدت ملی و امنیت ملی» انس و الفت عمیق‌تری میان مردم و هنرمندان رقم بخورد و‌ با امید و همدلی،اراده دژشکنی، قلب‌ها و‌ دست‌های هم‌وطنان را بیش از پیش به هم گره بزند.

مهدی شفیعی-معاون امور هنری وزارت فرهنگ

