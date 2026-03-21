همبستگی شکل گرفته را نباید از دست بدهیم/ این روزهای غرورآمیز را برای فرزندانمان روایت خواهیم کرد

بهروز مفید (تهیه‌کننده سینما و تلویزیون) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه در شرایط حاضر و با توجه به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به کشورمان ایران، هنرمند می‌تواند نقش ویژه و تأثیرگذاری در جامعه داشته باشد، گفت: من فکر می‌کنم این تأثیرگذاری را از دو منظر می‌توان مورد توجه داشت؛ اول اینکه ما فقط شرایط کنونی را در نظر داشته باشیم و بگوییم در این شرایط که هر کس سعی دارد به سهم خود به کشورش خدمت کند و علیه متجاوز اقدامی داشته باشد هنرمند قادر به ایفای چه نقشی است؟ به نظر من در این شرایط یکی از مهم‌ترین عناصر لازم در جامعه همدلی و هم‌سویی مردم است و هنرمند به دلیل موقعیتی که دارد و ارتباط عاطفی جامعه با او می‌تواند پیوند‌دهنده اجزای مختلف اجتماع بهم باشد تا ما در برابر دشمن به یک نگاه و زبان مشترک برسیم و همدلی لازم ایجاد و حفظ شود.

مفید خاطرنشان کرد: در این مورد باید تأکید کنم که به نظر من این اتفاق نظر در جامعه و هنرمندان ما وجود دارد، شاید درصد بسیار کمی باشند که نظرات دیگری دارند. امروز هنرمندان کشور مستقل از نگاه‌های متفاوت و اختلاف نظرات و اختلاف عقیده‌هایی که دارند در موضوعی که مربوط به هویت و وطن‌مان می‌شود بین هنرمندان نگاهی همگرا دیده می‌شود. من فکر می‌کنم همبستگی اجتماعی لازم به وجود آمده است و نسبت به آن در مورد هنرمندان هم خوشبختانه نیاز چندانی به توصیه وجود ندارد.

وی افزود: امروز مستقل از اختلاف نظر‌ها در زمینه‌های مختلف و مخالفت‌هایی که بین ما وجود دارد زمان آن است که در برابر دشمن کنار هم قرار بگیریم. وجه دوم این موضوع که باید مورد توجه باشد این است که هنرمندان باید به دقت اتفاقات این روزها را رصد کنند، جامعه را زیر نظر داشته باشند و به هیچ اتفاقی بی‌تفاوت نباشند چراکه ما نیاز داریم در آینده این روزهای غرور‌آمیز و پرافتخار را به تصویر بکشیم. باید این روزها به درستی و دقت روایت شوند تا با افتخار آنچه که رخ داده را برای فرزندانمان و نسل آینده این کشور روایت کنیم.

این تهیه‌کننده با تأکید بر اینکه حفظ همبستگی ملی یک نیاز مقطعی نیست، تصریح کرد: ما در لحظات بحرانی خیلی خوب در کنار هم قرار می‌گیریم و ایرانی‌ها ثابت کرده‌اند که وطن، تمامیت ارضی و مسائلی از این دست خط قرمزشان است اما متأسفانه در روزهای پس از بحران که آرامش برمی‌گردد این همبستگی را جدی نمی‌گیریم و بعضاً آن را از دست می‌دهیم، در حالیکه نباید اینگونه باشد.

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «محکومین» در پایان اظهاراتش تأکید کرد: ما باید به حفظ همبستگی در روزهای پس از جنگ هم توجه داشته باشیم، مطمئناً همبستگی به معنای یکدست شدن جامعه نیست، ما باید بتوانیم با وجود اختلاف نظرها و اختلاف عقیده با سعه صدر بهم نزدیک شویم و در کنار هم زندگی کنیم. امیدوارم پس از این جنگ از تجربیات قبلی‌مان استفاده کنیم و جلوی تکرار اشتباهات گذشته را بگیریم تا همبستگی شکل گرفته در جامعه از دست نرود.

