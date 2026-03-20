به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد، با اشاره به ضرورت توجه به سلامت روان و نشاط اجتماعی گفت: کتابخانه‌های عمومی امروزه فراتر از یک مخزن کتاب، به‌عنوان پایگاه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند که وظیفه دارند در شرایط مختلف، در کنار مردم باشند. در شرایط فعلی، دسترسی به کتاب و کتابخوانی، یکی از بهترین راهکارها برای بازیابی آرامش ذهنی و افزایش سطح تاب‌آوری در برابر فشارهای روانی است.

وی با اشاره به خانواده بزرگ ۲/۵ میلیون نفری اعضای فعال نهاد، افزود: ما برای تمامی جامعه ایران، اعم از اعضای فعلی و کسانی که به تازگی به جمع ما می‌پیوندند، برنامه‌ ویژه‌ای تدارک دیده‌ایم. کمپین «هم‌خوان بی‌نهایت» که از یکم تا پانزدهم فروردین‌ماه برگزار می‌شود، پاسخی به نیاز روز جامعه برای دسترسی سریع و بی‌دغدغه به منابع مطالعاتی است.

تجربه «هم‌خوان بی‌نهایت»؛ دسترسی ۶ ماهه به دنیای کتاب‌های دیجیتال

دبیرکل نهاد در تشریح جزئیات این طرح ملی گفت: در قالب این کمپین که با همکاری پلتفرم «طاقچه» اجرا می‌شود، تمامی افرادی که در ایام نوروز نسبت به عضویت جدید در کتابخانه‌های عمومی اقدام کرده و یا عضویت قبلی خود را تمدید کنند، از یک اشتراک ۶ ماهه بهره‌مند می‌شوند. این اشتراک، امکان دسترسی به بیش از ۶۰ هزار عنوان کتاب متنی، صوتی و مجلات را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تجربه استفاده از این طرح، دقیقا مشابه امانت گرفتن کتاب از کتابخانه‌های عمومی است، با این تفاوت بزرگ که محدودیت فیزیکی و صف انتظار برای کتاب‌های پرمخاطب وجود ندارد. در واقع، هزاران نفر می‌توانند به‌صورت همزمان از نسخه‌های دیجیتال یک اثر استفاده کنند. این اقدام، گام مؤثری در جهت برقراری عدالت فرهنگی در دورترین نقاط کشور است.

میزبانی از اهالی فرهنگ در بهار؛ تداوم خدمات فیزیکی کتابخانه‌ها

نظربلند در ادامه با اشاره به فعال بودن کتابخانه‌ها در ایام تعطیلات رسمی، بیان کرد: در کنار خدمات دیجیتال، ما بر اهمیت حضور فیزیکی در محیط آرام کتابخانه نیز تاکید داریم. برای بسیاری از پژوهشگران و مشتاقان مطالعه، کتابخانه یک مأمن بی‌جایگزین است. بر این اساس، ۱۰۴ باب کتابخانه عمومی منتخب در سراسر کشور در بازه زمانی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، در شیفت‌های کاری مشخص، آماده پذیرایی از مراجعان هستند.

آغاز دومین پویش ملی «ایستاده برای ایران» همزمان با بهار ۱۴۰۵

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در تشریح دیگر برنامه‌های فرهنگی این مجموعه برای ایام نوروز ۱۴۰۵، از آغاز دومین پویش ملی «ایستاده برای ایران» خبر داد و گفت: در کنار خدمات دیجیتال و فعال بودن کتابخانه‌ها، از اجرای طرح‌های مطالعاتی هدفمند نیز غافل نبوده‌ایم. در همین راستا، همزمان با آغاز سال نو، دومین پویش ملی با عنوان «ایستاده برای ایران» در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این دوره از پویش به‌طور ویژه با محوریت «جنگ رمضان» و با هدف پاسداشت عزت ملی طراحی شده، افزود: این پویش با اتکا به شبکه گسترده کتابخانه‌ها، در دو بخش «رویدادهای ویژه ملی» و «خدمات کتابخانه‌ای» در حال برگزاری است. هدف ما این است که از طریق مسابقات کتابخوانی، معرفی آثار ضد استعماری، محافل ادبی و فعالیت‌های هنری ویژه کودکان و نوجوانان، ضمن حفظ هویت ملی، بستر مناسبی برای حمایت روانی و تقویت روحیه همدلی در خانواده‌ها فراهم کنیم.

نظربلند در تشریح بخش‌ها و محورهای پویش ملی «ایستاده برای ایران»، گفت: در بخش رویدادهای ملی، مسابقاتی مانند «استعمارخوانی» برای معرفی کتاب‌های مرتبط با استعمار، «تجربه ایستادگی» برای خاطره‌نگاری از لحظات امید و همبستگی در جنگ و مسابقه نقاشی «به رنگ ایران» ویژه کودکان برگزار می‌شود. همچنین رویدادهای «کودک شهید ایران»، «رهبر شهید» و «قرار من با آقا مجتبی» برای بزرگداشت شهدا و مشارکت مردمی در این پویش در نظر گرفته شده است. در بخش خدمات کتابخانه‌ای نیز، معرفی کتاب و سیرهای مطالعاتی درباره استعمار، برگزاری محافل ادبی، تولید محتوای رسانه‌ای و خلق آثار تصویری انجام می‌شود و برای پوشش گسترده‌تر، از کتابخانه‌های سیار، پیشخان‌های موقت و ارسال کوله‌کتاب به مناطق آسیب‌دیده استفاده خواهد شد.

گفتنی است، علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از کمپین «هم‌خوان بی‌نهایت»، اطلاع از نحوه شرکت در پویش ملی «ایستاده برای ایران» و همچنین مشاهده فهرست کامل ۱۰۴ کتابخانه فعال در نوروز (همراه با نشانی دقیق و ساعات کار)، می‌توانند به پرتال اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به نشانی www.iranpl.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/