سروده تازه افشین علا: خوشا به حال دنا

به گزارش ایلنا، افشین علا در تازه‌ترین سروده خود سراغی از شهدای مظلوم ناو دنا گرفته و به استقبال پیکرهای شهیدان مظلوم و سرافراز ناو دنا رفته است.

نام این شعر «خوشا به حال دنا» است.

خبر به ساحل‌نشستگان ده که خیل کشتی‌شکسته آید

به خانه باز آمده‌ست اما به موج خونین نشسته آید

نسیم نوروز می‌تراود ز سرخی کاکل شهیدان

به یمن عید ظهور بنگر که فوج گل، دسته دسته آید

خوشا به حال دنا که نامش قرین نام چنین یلان شد

کلاه اقبال بر ستیغش به یمن بخت خجسته آید

کجا تواند صفوف ما را عدو ز هم بگسلد به میدان

اگرچه داغ جوان ز هر سو به جان از هم گسسته آید

ز دیو مغرب به بند هرمز، گلو فشردند اهل ایران

اگر ز دریای شرق، ده‌ها شهید از بند رسته آید

ز عرشه رفتید‌ای شهیدان به عرش، اما عدو به زودی

اسیر و گریان به چنگ ایران، خمیده و دست‌بسته آید

چو کرد حیوان‌پرست هندو جفا به مهمان حق‌پرستش

شرر به دریای هند زین پس ز آه جان‌های خسته آید

