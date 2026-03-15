یونس تراکمه درگذشت

به گزارش ایلنا، یونس تراکمه، داستان‌نویس و منتقد ادبی، در ۷۸ سالگی از دنیا رفت.

برنامه مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری تراکمه متعاقباً اعلام خواهد شد.

یونس تراکمه نویسنده، منتقد و ویراستار ادبی، سال ۱۳۲۶ در آبادان به دنیا آمد. بعدها در دانشگاه‌ اصفهان مشغول به تحصیل در رشته‌ ریاضی شد و از اعضای حلقه ادبی تأثیرگذار «جُنگ اصفهان» بود.

او سال‌ها داستان و مقاله نوشت و با نشریه‌های مختلف همکاری داشت. با این‌همه نخستین مجموعه داستانش را در آستانه‌ ۶۰ سالگی منتشر کرد؛ «مکث آخر» مجموعه‌ داستان کوتاه.

