خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یونس تراکمه درگذشت
کد خبر : 1762566
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا،  یونس تراکمه، داستان‌نویس و منتقد ادبی، در ۷۸ سالگی از دنیا رفت.

برنامه مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری تراکمه متعاقباً اعلام خواهد شد.

یونس تراکمه نویسنده، منتقد و ویراستار ادبی، سال ۱۳۲۶ در آبادان به دنیا آمد. بعدها در دانشگاه‌ اصفهان مشغول به تحصیل در رشته‌ ریاضی شد و از اعضای حلقه ادبی تأثیرگذار «جُنگ اصفهان» بود.

او سال‌ها داستان و مقاله نوشت و با نشریه‌های مختلف همکاری داشت. با این‌همه نخستین مجموعه داستانش را در آستانه‌ ۶۰ سالگی منتشر کرد؛ «مکث آخر» مجموعه‌ داستان کوتاه.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل