یونس تراکمه درگذشت
به گزارش ایلنا، یونس تراکمه، داستاننویس و منتقد ادبی، در ۷۸ سالگی از دنیا رفت.
برنامه مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری تراکمه متعاقباً اعلام خواهد شد.
یونس تراکمه نویسنده، منتقد و ویراستار ادبی، سال ۱۳۲۶ در آبادان به دنیا آمد. بعدها در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل در رشته ریاضی شد و از اعضای حلقه ادبی تأثیرگذار «جُنگ اصفهان» بود.
او سالها داستان و مقاله نوشت و با نشریههای مختلف همکاری داشت. با اینهمه نخستین مجموعه داستانش را در آستانه ۶۰ سالگی منتشر کرد؛ «مکث آخر» مجموعه داستان کوتاه.