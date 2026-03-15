فعالان میراثفرهنگی با نوشتن بیانیه به یونسکو؛ آسیب به میراثِ ایران را محکوم کردند
سازمان مردم نهاد میراثفرهنگی بوشهر با نوشتن نامهای به ریاست یونسکو، خواستار مداخله جدی بمباران و تخریب آثار، بناها و محوطههای تاریخی ایران شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سازمان مردم نهاد بوشهر با خطاب قراردادن ریاست و اعضای سازمان یونسکو اعلام کرد: نظر به اینکه میراث فرهنگی و آثار تاریخی، شناسنامه، هویت، تمدن و حافظه جمعی بشریت هستند. بمباران و تخریب این آثار نه تنها حمله به پیشینه یک ملت، بلکه جنایتی علیه میراث مشترک جهانی است که طبق معاهدات بینالمللی، هیچ بهانهای برای توجیه آن پذیرفته نیست.
در این بیانیه آمده است: ما بر اساس «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه» (در مورد حمایت از اموال فرهنگی در صورت منازعات مسلحانه) و «کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو» (درباره حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان)، تأکید میکنیم که حفاظت از آثار تاریخی یک تکلیف الزامی برای تمامی دولتها و گروهها است. طبق «پروتکل دوم کنوانسیون لاهه (۱۹۹۹)»، تخریب عمدی میراث فرهنگی میتواند به عنوان «جنایت جنگی» در دادگاههای بینالمللی تحت پیگرد قرار گیرد.
فعالان و دوستداران میراثفرهنگی استان بوشهر تاکید کرده اند؛ بنابراین هرگونه اقدام خشونتآمیز، وندالیسم (تخریبگرایی) و آسیبرسانی به ابنیه، محوطههای باستانی و اشیاء موزهای، به شدت محکوم است. ما هرگونه ترویج گفتمان تخریب را که تحت لوای جهل، تعصب یا بمباران صورت گیرد، نقض صریح حقوق بشر و آزادیهای فرهنگی میدانیم.
میراث فرهنگی باید به عنوان پُل ارتباطی میان نسلها و ابزاری برای ترویج صلح و همزیستی مسالمتآمیز شناخته شود.
همچنین فعالان میراثفرهنگی استان بوشهر در این بیانیه خواستار توقف فوری هرگونه فعالیت مخرب (بمباران) در حریم آثار تاریخی، آموزش همگانی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش تکرارناپذیر آثار باستانی، پایبندی بدون قید و شرط به قطعنامههای سازمان ملل متحد (مانند قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت) که تخریب میراث فرهنگی را به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی قلمداد میکند، شدند.
در این بیانیه تاکید شده است: از آنجا که آثار تاریخی، امانتی هستند که از گذشتگان به ما رسیده و باید به سلامت به آیندگان سپرده شوند. صیانت از این آثار، نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه اخلاقی و قانونی است. ما سازمانهای مردم نهاد میراث فرهنگی استان بوشهر (NGO) در صیانت از میراث فرهنگی ایران عزیز، با اعتراض نسبت به آسیب دیدگی آثار تاریخی استان بوشهرمن جمله موزه دریاو دریانوردی خلیج فارس، موزه سیراف و سایر ابنیه تاریخی که از شدت امواج بمباران صدمه دیده است، از تمامی نهادهای ذیربط و جامعه جهانی میخواهیم که با محکومیت بمباران در نزدیکی آثار تاریخی در برابر هرگونه تهدید علیه میراث فرهنگی، با قاطعیت و تکیه بر ابزارهای قانونی ایستادگی کنند.