فراخوانی برای تولید بیش از ۱۰۰۰ پوستر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، هنر در روزهای نبرد، نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه دقیقاً در قلب «خط مقدم» قرار دارد. وقتی از یک جنگ تحمیلی (چه در ابعاد سخت و چه در ابعاد نرم و رسانه‌ای) صحبت می‌کنیم، هنر به عنوان «زبانِ گویایِ مقاومت» نقشی حیاتی ایفا می‌کند. در جنگ‌های مدرن که از سوی قدرت‌هایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی هدایت می‌شود، «جنگ روایت‌ها» حرف اول را می‌زند. آنها با استفاده از ابزارهای پیچیده رسانه‌ای تلاش می‌کنند جای ظالم و مظلوم را عوض کنند. در این میان، هنرهای تجسمی به‌ویژه نقاشی و طراحی گرافیک، به دلیل سرعت انتقال پیام و زبان بصری بین‌المللی، می‌تواند روایت صحیح و انسانیِ مقاومت را به گوش جهانیان برساند و ابهت پوشالی دشمن را به چالش بکشد.

هنر، پیونددهنده قلب‌هاست. در شرایطی که دشمن با ابزار «ترس» و «ناامیدی» به دنبال تضعیف اراده مردم است، خلق آثاری که مفاهیمی چون شهادت، ایثار و ایستادگی را به تصویر می‌کشند، به جامعه «امید» تزریق می‌کند و برنامه‌هایی نظیر کارگاه‌های هنری میدانی، به مردم یادآوری می‌کنند که ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی‌شان مستحکم است و هنرمندان به عنوان دیده‌بانان جامعه، بیدار و پایا ایستاده‌اند. قلم هنرمند در این روزها، همان برندگیِ شمشیر مدافعان را دارد، با این تفاوت که اثرگذاری‌اش مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد و در عمق جان‌ها نفوذ می‌کند.

این فعالیت‌ها به جامعه اطمینان می‌دهد که «ما از اهداف‌مان کوتاه نمی‌آییم» و مسیر مقاومت با شکوهِ هرچه تمام‌تر ادامه دارد. مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری به عنوان یکی از نهادهایی که اولین قدم را برای فعالیت هنری در شرایط جنگی برداشت، به حساب می‌آید.

سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در گفتگویی با تشریح فعالیت‌های میدانی این مرکز پس از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، از آمادگی کامل برای تعامل با نهادهای فرهنگی جهت تولید و انتشار آثار هنری در سطح ملی و بین‌المللی خبر داد.

حضور اساتید در کارگاه خلق اثر «رهبر شهید»

وی در تشریح کارگاه خلق اثر تجسمی که از ۱۲ تا ۱۴ اسفند برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط خاص و جنگی در کشور، تنها نهادی که در این ایام (در عرصه هنرهای تجسمی) کار میدانی انجام داد، مرکز تجسمی حوزه هنری بود. ما با برگزاری یک کارگاه سه روزه خلق اثر نقاشی، حدود بیست نفر از اساتید برجسته را دور هم جمع کردیم. این اساتید پس از شهادت جانگداز حضرت آقا گردهم آمدند و در کارگاهی با عنوان «رهبر شهید» به خلق اثر پرداختند.

تولید بیش از ۱۰۰۰ اثر گرافیکی

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری توضیح داد: لازم می‌دانم همین‌جا اعلام آمادگی کنیم که همه‌ دستگاه‌ها و نهادهایی که به تولیدات تجسمی نیاز دارند، می‌توانند با مرکز تجسمی حوزه ارتباط بگیرند و از محتواهایی که در تهران و مراکز استان‌های ما تولید شده استفاده کنند. از ابتدای این جنگ تا به الان، در حوزه هنری تهران بیش از ۱۰۰ اثر گرافیکی تولید شده است. این عدد در سطح کشور بالای ۱۰۰۰ عدد پوستر می باشد که تاکنون در فضای مجازی داخل و خارج از کشور منتشر شده است.

تلاش برای اکران شهری و آمادگی برای همکاری با نهادها

وی بیان کرد: در این ایام تعامل بسیار خوبی با نهادهایی مثل مترو و سازمان زیباسازی شهرداری تهران داشتیم. از تولیدات گرافیکی مرکز تجسمی حوزه در ایستگاه‌های مترو و سطح شهر استفاده شد. ان‌شاءالله در تدارک هستیم که با تعامل چند نهاد فرهنگی دیگر، یک کار بزرگ ملی انجام دهیم. ما به عنوان مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری اعلام می‌کنیم با هر کدام از نهادها که آماده باشند دست به دست هم دهیم تا تاثیرگذاری آثار را در سطح جامعه و بین‌الملل بیشتر کنیم.

توزیع شابلون‌های «امید و مقاومت» در سطح کشور

شکیبا در پایان گفت: نکته‌ دیگر اینکه بخشی از آثار گرافیکی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری به صورت «شابلون» آماده‌سازی شد. این شابلون‌ها در اختیار تجمعات تهران، دانشگاه‌ها و نیروهای بسیج قرار گرفت و برای استان‌های دیگر هم ارسال شد. شعار اصلی این آثار، امیدبخشی به جامعه و تأکید بر این پیام است که ما از اهداف‌مان کوتاه نمی‌آییم و این مقاومت ادامه خواهد داشت.

