احمد امیننظر هنرمند نقاش درگذشت
کد خبر : 1760661
احمد امیننظر هنرمند نقاش به سن هفتاد سالگی دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد امیننظر هنرمند نقاش در سن هفتاد سالگی دیده از جهان فروبست.
زندهیاد احمد امیننظر، متولد سال ۱۳۳۴ در آبادان بود و در هنرستان هنرهای زیبا و بعدها در دانشکدهی هنرهای زیبای تهران زیرنظر استادانی چون هانیبال الخاص و محسن وزیری مقدم هنر آموخت.
آثار این هنرمند در سالهای اخیر در تعداد زیادی نمایش گروهی و همچنین آرتفرهای جهانی از جمله آرتفر ابوظبیآرت و آرمریشو نیویورک شرکت داشته است.