به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد امین‌نظر هنرمند نقاش در سن هفتاد سالگی دیده از جهان فروبست.

زنده‌یاد احمد امین‌نظر، متولد سال ۱۳۳۴ در آبادان بود و در هنرستان هنرهای زیبا و بعدها در دانشکده‌ی هنرهای زیبای تهران زیرنظر استادانی چون هانیبال الخاص و محسن وزیری مقدم هنر آموخت.

آثار این هنرمند در سال‌های اخیر در تعداد زیادی نمایش‌ گروهی و همچنین آرت‌فرهای جهانی از جمله آرت‌فر ابوظبی‌آرت و آرمری‌شو نیویورک شرکت داشته است.

