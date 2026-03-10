احمد امین‌نظر هنرمند نقاش درگذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد امین‌نظر هنرمند نقاش در سن هفتاد سالگی دیده از جهان فروبست. 

زنده‌یاد احمد امین‌نظر، متولد سال ۱۳۳۴ در آبادان بود و در هنرستان هنرهای زیبا و بعدها در دانشکده‌ی هنرهای زیبای تهران زیرنظر استادانی چون هانیبال الخاص و محسن وزیری مقدم هنر آموخت. 

آثار این هنرمند در سال‌های اخیر در تعداد زیادی نمایش‌ گروهی و همچنین آرت‌فرهای جهانی از جمله آرت‌فر ابوظبی‌آرت  و آرمری‌شو نیویورک شرکت داشته است. 

