مسعود دهنوی، نویسنده و کارگردان مستند، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره نقش هنرمند در شرایط حاضر کشور گفت: فیلمساز، مستندساز، نویسنده و… هر کدام می‌توانند در به ثبت رساندن و روایت این روزهای ایران نقش ویژه خود را داشته باشند اما به نظر من در این میان مستندساز نقش بسیارپر رنگ‌تر و جدی‌تری می‌تواند ایفا کند. اثر مستندساز با ثبت دقیق وقایع و جنایاتی که در حال وقوع است، می‌تواند گواهی بر واقعی بودن این اتفاقاتی باشد؛ جنایاتی که ممکن است به زودی انکار شود.

دهنوی خاطرنشان کرد: ثبت این اتفاقات در تاریخ از این جهت بسیار حائز اهمیت است که دستگاه‌های رسانه‌ای دشمن به زودی، حتی ممکن است یک ماه دیگر برای انکار جنایت‌های اتفاق افتاده دست به کار شوند. به همین دلیل من معتقدم مستندساز با وجود خطری که تهدیدش می‌کند و حضور در حوادث می‌تواند به قیمت جانش تمام شود رسالتش این است که با شجاعت جنایت‌ها را ثبت کند. صحنه‌هایی که ممکن است تحمل دیدنشان برای هر کسی ممکن نباشد و برای ما ایرانی‌ها و خانواده‌های شهدا ممکن است دیدن آن‌ها ناخوشایند باشد اما باید برای جلوگیری از دروغ به ثبت برسند.

وی افزود: ما در این جنگ شهروندان غیرنظامی بسیاری را از دست دادیم و دشمن مدعی این است که فقط مراکز نظامی را مورد هدف قرار می‌دهد. از دست دادن افراد نظامی هم برای ما بسیار دردناک است و من در شرایط حاضر جان آن‌ها را بسیار ارزشمند می‌دانم، چون هر فرد نظامی که شهید می‌شود ما یک مدافع وطن را از دست می‌دهیم و ثبت جانفشانی آن‌ها هم می‌تواند منجر به خلق یک اثر حماسی شود.

کارگردان مستند «پرواز بی‌بازگشت» در ادامه اظهار کرد: مستندساز می‌تواند در لحظه با در دست داشتن دوربین همه وقایع را ثبت کند و فیلم داستانی ساختن نیاز به زمان دارد و باید قصه‌ای طراحی شود و کارگردانی آن را به تصویر بکشد. به همین من سینمای مستند را در شرایط خاضر مهم‌ترین نوع فیلمسازی می‌دانم که می‌تواند نقش روایتگر بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

دهنوی درباره تأثیر رسانه در جنگ، تصریح کرد: رسانه ابزار قدرتمندی در جهان امروز است. کسانیکه جنایات را انکار می‌کنند به وسیله همین ابزار این کار را انجام می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کنند با پنهان کردن واقعیت این تصور را در جامعه ایجاد کنند که اسرائیل و آمریکا دشمن ملت ایران نیستند و همین پنهانکاری و انکار جنایت ممکن است افراد بسیاری را در موضع‌گیری علیه دشمن دچار تردید کند. ما در جنگ دوازده روزه و جنگ فعلی به وضوح شاهد مورد هدف قرار گرفتن شهروندان عادی و غیرنظامی بودیم و اثبات این واقعیت می‌تواند در آینده تردید برخی شهروندان در موضع‌گیری علیه دشمن را برطرف کند.

وی افزود: من و بسیاری از سینماگران و فعالان رسانه‌ای نسبت به عملکرد رسانه‌ای کشور انتقادات بسیاری داریم اما الآن نمی‌خواهم آن انتقادات را مطرح کنم. ما با ظرفیت و امکانات اندکی که داریم در فضای رسانه‌ای از کشورمان دفاع کردیم و در مقابل ما رسانه‌های عظیم دنیا بودند که تمام تلاش خود را برای نرسیدن حقیقت به گوش مردم به کار بردند. ما در برابر این رسانه‌ها گروه کوچکی به حساب می‌آییم اما با این حال عملکرد خوبی داشتیم و با یاری خدا توانستیم بخشی از جامعه را آگاه کنیم. رسانه‌های ما شجاع، متعهد و توانمند هستند و مطمئن باشید هر جای دنیا اگر این هجمه رسانه‌ای را تحمل می‌کرد وضعیت به شکل دیگری بود. ما باید اهالی رسانه را که در جنگ اخیر شبانه‌روز برای کشور تلاش کردند تحسین کنیم.

وی با اشاره به تأثیر موضع‌گیری هنرمندان مطرح در شرایط حاضر نیز تأکید کرد: ما هنرمندان معروف و مشهور بسیاری داربم که بخشی از جامعه، بخصوص نوجوانان آن‌ها را الگوی خود می‌دانند؛ متأسفانه بسیاری از این هنرمندان امروز ساکت هستند و هیچ موضع‌گیری مشخصی علیه متجاوزان به وطن ندارند. امیدوارم منافع شخصی خود را فراموش کنند و به وطنشان بیندیشند. در مقابل از همه هنرمندانی که موضع‌گیری دقیق و به موقعی علیه دشمن متجاوز به وطن داشتند به عنوان یک شهروند تشکر می‌کنم به شخصه امیدم را از آن دست هنرمندانی که سکوت کرده‌اند از دست داده‌ام.

