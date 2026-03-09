دیدار سینماگران با کادر درمان بیمارستانهای امام خمینی و شریعتی
جمعی از سینماگران همراه با هیات رئیسه خانه سینما با حضور در بیمارستان های تهران ضمن عیادت از مجروحان حملات اخیر اسرائیل و آمریکا از تلاش های کادر درمان تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، صبح امروز دوشنبه 18 اسفند تعدادی از سینماگران و اعضاء هیات رئیسه خانه سینما در بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان شریعتی تهران حضور پیدا کردند و به عیادت مجروحان و آسیب دیدگان حملات اخیر اسرائیل و آمریکا رفتند.
در این دیدار محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه خانه سینما در گفتگو با مدیران و کادر درمان بیمارستانهای فوق با تشکر از تلاشهای شبانه روزی آنها در مداوای مجروحان گفت: هدف امروز ما عرض خداقوت و خسته نباشید به کادر درمان است زیرا واقعیت این است که سینماگران به دلیل ماهیت شغلیشان نسبت به گروههای دیگر هنری، ارتباط بیشتری با کادر درمان دارند و این ارتباط در مواقع بحران پررنگتر میشود.
وی ادامه داد: ما همیشه زحمات شما را از نزدیک دیده و لمس کردهایم و در طول سالها نیز تلاش کردیم با ساخت آثار مختلف بتوانیم بخشی از زحمت شما را به تصویر بکشیم.
عسگرپور با محکوم کردن حملات اخیر دشمنان به کشور و ابراز تاسف از شهادت هموطنان و کادر درمان بیان داشت: در چنین شرایطی کادر درمان در خط مقدم خدماترسانی به مردم قرار دارد و کسی نمیتواند زحمات آنها را انکار کند و حضور امروز ما در جمع شما کمترین کار برای بیان تشکر و سپاسگزاری از زحمات شما است.
وی ادامه داد: باید برنامهریزیهای لازم صورت گیرد تا ارتباط سینماگران و فیلمسازان با گروههای مختلف خدمترسان در مواقع بحران همچون پزشکان و پرستاران بیشتر شود تا آثار بیشتری بر اساس خاطرات و اتفاقات واقعی رخ داده ساخته شود.
عسگرپور با اشاره به نقش پررنگ هنر سینما در ثبت وقایع و درج آن در حافظه تاریخی گفت: اتفاقات، رشادتها و ازخودگذشتگیهایی که این روزها همه ما شاهد آن هستیم قطعا میتواند در آینده دستمایه خوبی برای ساخت آثار سینمایی و مستند باشد.
علیرضا حسینی دبیر هیات رئیسه خانه سینما نیز گفت: ما امروز در اینجا به نمایندگی از جامعه اصناف سینما حاضر شدیم تا از زحمات شما تقدیر کنیم.
وی با اشاره به نقش پررنگ کادر درمان در جنگ 12 روزه و حملات اخیر ادامه داد: کادر درمان اعم از پزشکان و پرستاران در طول این اتفاقات هم پای نیروهای مدافع کشور تلاش کردند و از هیچ خدمتی دریغ نمیکنند.
حسینی ادامه داد: گروههای مختلف فیلمسازی نیز این روزها در نقاط مختلف کشور با ساخت آثار سینمایی و مستند تلاش دارند تا بتوانند گوشهای از زحمات و رشادتهای کادر درمان و پزشکی و نیروهای مدافع وطن را برای جامعه ایرانی ثبت و مستندنگاری کنند تا آیندگان بدانند که این کشور شاهد چه صحنهها و حوادثی بود است.
دکتر عبدالرحمان رستمیان رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) نیز با تشکر از حضور هنرمندان در جمع کادر درمان گفت: از روز اول حملات ددمنشانه اسرائیل و آمریکا به کشورمان تمامی پزشکان، پرسنل و بخشهای مختلف بیمارستان و کادر درمان به صورت شبانهروزی مشغول به خدمترسانی به آسیب دیدگان و مردم بودند.
وی ادامه داد: حتی تلاش کردیم علاوه بر ظرفیت موجود، تختهای بیشتری را برای پذیرش بیماران فراهم کنیم تا بیمار و مجروحی از خدمات رسانی محروم نشود.
در این دیدار هنرمندانی همچون: محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه خانه سینما، علیرضا حسینی دبیر هیات رئیسه خانه سینما، حامد شکیبانیا رئیس انجمن تهیهکنندگان مستند، علی روئینتن کارگردان سینما، درسا جهانگیری فیلمساز، معصومه شاهین تهیه کننده ، سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما و ... حضور داشتند.