بیعت رسانه ملی با آیتالله سیدمجتبی خامنهای
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای بیعت خود را با رهبر جدید انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی خامنهای اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در ایام سوگ حماسی امام شهید، خبر بهجت آفرین معرفی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای از سوی خبرگان منتخب مردم به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، موجی از شوق و امید و آرامش را در دلهای آحاد امت اسلام و ملت ایران و آزادگان جهان پدید آورد.
سربازان ولایت در رسانه ملی مفتخرند که امواج ارادت و محبت تودهها و نخبگان را به مناسبت این انتخاب مبارک از نزدیک رویت و روایت کردهاند.
در هنگامه پرشور مجاهدت بینظیر رزمندگان اسلام علیه طواغیت و مستکبران، پرچم سرافرازی ملت بزرگ ایران در دستان با کفایت فقیهی دیگر از سلسله علما و مصلحان قرار گرفت و ملتی داغدیده و خونخواه را به تداوم راه نورانی امام شهید امیدوار و دلگرم کرد.
فرزندان ملت در رسانه ملی خدا را شاکرند که در کنار تودههای میلیونی مردم، عهد خود را با ولایت تازه کرده و تبعیت از پرچمدار جدید جبهه حق را وظیفهی ملی و انقلابی و دینی خود میدانند.
به فضل خدا، مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با هم افزایی امام و امت با شتابی بیش از پیش دنبال خواهد شد و با عنایات معصومین علیهم السلام فتوحات ملی و بین المللی ممتاز پیش روی ملت فرهنگپرور و تمدن ساز ایران اسلامی خواهد بود. بمنه و کرمه.