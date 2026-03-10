در گفتگو با سید نظام الدین موسوی مطرح شد؛
باید درباره اهداف دشمن اطلاعرسانی شود/هیچ آموزشی برای خبرنگاران جنگی صورت نگرفته است
رسانهها در شرایط بحرانی و جنگ رسالتهای مهمی برعهده دارند. اما یکی از مشکلات در کشور ما این است که هیچ آموزشی برای خبرنگاران جنگی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رسانهها در شرایط بحرانی و جنگ رسالتهای مهمی بر عهده دارند. اما یکی از مشکلات در کشور ما این است که هیچ آموزشی برای خبرنگاران جنگی صورت نگرفته است.
سید نظامالدین موسوی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس به خبرنگار ایلنا گفت: رسانهها و بنگاههای خبری در شرایط ویژه جنگ در همه دنیا وظایف و رسالتهایی را بر عهده دارند که در کشور ما این وظایف بسیار سنگینتر است.
او افزود: به طور کلی وظیفه رسانه اطلاعرسانی درباره رخدادها و اتفاقات و اتفاقاتی است که در زمان جنگ رخ میدهد و کاری که باید رسانهها انجام دهند، اطلاعرسانی مداوم و پیوسته و دقیق از آنچه در جنگ اتفاق میفتد، است. آگاهیرسانی به مردم و به ویژه یکی از رسالتهای رسانهها آرامش دادن به مردم است.
موسوی گفت: جنگ پدیده بدی است اما ناگزیر مخصوصا تحمیل بشه و مردم ناخواسته دربرابر جنگ وظیفه رسانه آرامش بخشی است. همچنین رسانه باید به مردم اقدامات ضروری در حین جنگ را اطلاعرسانی کند. رسانهها باید به طور مداوم به مردم هشدار داده و آموزش دهند که در شرایط حساس چگونه رفتار کنند. به ویژه در حملات هوایی برای خردسالان باید چه اقداماتی صورت بگیرد.
او افزود: همچنین رسانهها باید تلاش کنند تا اضطراب جامعه در شرایط بحرانی کاهش یافته و راهکارهای غلبه بر استرس را آموزش دهند. البته در شرایطی که ما قرار داریم، جنگ بر ما تحمیل شده، بنابراین وظیفه رسانه فراتر از رسالتها و اقدامات متعارف است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: به کشور ما تجاوز شده و هدف از این جنگ فروپاشی ایران بوده و زیرساختهای ما را هدف قرار میدهند. باید درباره اهداف دشمن اطلاعرسانی شده و به مردم آگاهیرسانی شود. دشمنان ما در کنار جنگ نظامی، جنگ رسانهای نیز به راه انداختهاند و تلاش میکنند در کنار عملیات نظامی، فعالیتهای رسانهای خود را نیز پیش ببرند.
او افزود: رسانه باید اخبار درست را منتشر کرده و مردم را در دفاع از میهن تشویق کند. باید مردم را در راستای حفظ و اعتلای میهن هدایت کند. امروز حفظ اتحاد یک اصل بوده و مردم باید به حفظ ایران فکر کنند.
موسوی گفت: رسانه باید دستاوردها و پیروزیهای ما را با ضریب چندبرابر منتشر کند اما دستاوردهای دشمن را نباید بزرگ کند. رسانههای خارجی به شدت تلاش میکنند تا دستاوردهای ما را کوچک جلوه دهند.
او درباره خبرنگار جنگی و لزوم آموزش این حوزه به خبرنگاران بیان کرد: در ایران کمتر به آموزش خبرنگار جنگی پرداخته شده اما در مواردی مانند حملات سوریه و لبنان، خبرنگارانی داشتیم که نظامینویس عنوان گرفته بودند و به انعکاس اخبار جنگ در این مناطق میپرداختند.
موسوی گفت: حتی اخباری که مربوط به ایران است ابتدا در رسانههای خارج از ایران انعکاس مییابد و سپس در کشور منتشر میشود که این امر یک ضعف بزرگ است.
او درباره لزوم حضور خبرنگاران رسانههای خارجی برای انعکاس اخبار مربوط به جنگ و حوادثی مانند دبستان میناب بیان کرد: خبرنگارانی از سی ان ان به ایران آمدهاند اما این خبرنگاران پس زمینه ذهنی مناسب با رسانههای خارجی را دارند و به همین روی قابی که برای اخبار در نظر میگیرند تحت شرایط و خواست کشور مبدا آن رسانه است.