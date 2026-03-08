مجموعه «موسیقی حماسی ایران» تولید شد
روایت دلاوری قهرمانان وطن در شش نغمه ماندگار
مجموعه ویدئویی «موسیقی حماسی ایران» در شش بخش تولید شده و بزودی منتشر خواهد شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، بنیاد رودکی در ادامه سیاستهای فرهنگی و مسئولیت اجتماعی خود، مجموعه ویدئویی «موسیقی حماسی ایران» را در شش بخش تولید و منتشر می کند.
اجرای این مجموعه بر عهده گروه «سازینه» به سرپرستی پیمان بزرگنیا است و روایت هر بخش را بهاره جهاندوست بر عهده دارد.
موسیقی حماسی یکی از مهمترین شاخههای موسیقی نواحی ایران است؛ جایی که خنیاگران، از بخشیهای خراسان تا عاشیقهای آذربایجان، با نوای ساز و آوازی پرشور، روایتگر دلاوریها و سلحشوری قهرمانان این سرزمین بودهاند؛ نغمههایی که سینهبهسینه نقل شده و روح ایستادگی و غیرت را در حافظه تاریخی ایرانیان زنده نگه داشته است.
مجموعه «موسیقی حماسی ایران» در شش قطعه مستقل تولید شده که هر یک به یکی از چهرههای نامدار مقاومت و دلاوری در تاریخ ایران میپردازد:
«فرزند ایران» (مازندران)
«جَجوخان» (شمال خراسان)
«سردار اسد خان بختیاری» (ایل بختیاری)
«سردار عیوضخان» (شمال خراسان)
«رئیسعلی دلواری» (بوشهر)
«کوراغلو» (آذربایجان)
در ابتدای هر بخش، روایت تاریخی دلاوری این سلحشوران ارائه میشود و سپس اجرای موسیقایی، روایت را در قالب نغمه و آوا تداوم میبخشد؛ ترکیبی که مخاطب را به دل تاریخ میبرد و جلوهای تازه از حماسهسرایی در موسیقی نواحی ایران ارائه میکند.
تولید این مجموعه توسط بنیاد رودکی تجلی پاسداشت میراث معنوی و تکریم قهرمانانی است که تا پای جان از خاک ایران دفاع کردند؛ آثاری که شنیدن آنها، همزمان شنیدن طنین تاریخ و بازخوانی روح پایداری این سرزمین است.
چگونگی نحوه دسترسی مخاطبان و علاقهمندان به این آثار، متعاقباً از سوی بنیاد رودکی اطلاعرسانی خواهد شد.