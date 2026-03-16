محسن محسنی‌نسب نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: سال‌ها پیش فیلمی به نام «یاس‌های وحشی» ساختم که بیانگر دلیل‌ عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیل بود. در این فیلم دلیل به رسمیت نشناختن اسرائیل توسط ورزشکاران ایرانی را در خباثت و رذالت صهیونیست‌ها نشان دادم و اینکه مردم ایران سعی دارند از این طریق با مردم ستم‌دیده فلسطین ابراز همدردی کنند و صدای مظلومیت آن‌ها باشند. حال امروز این همدردی و همراهی با مردم مظلوم فلسطین و ایستادی در برابر ظلم به نقطه‌ای رسیده که ایران و اسرائیل در تقابلی شدید قرار گرفته‌اند.

محسنی‌نسب درباره نقش هنرمند در شرایط حاضر خاطرنشان کرد: هنرمند در همه جوامع و در طول تاریخ الگوی جامعه‌اش بوده، هنرمندان شخصیت‌های شاخص جامعه هستند که زبانشان با عامه مردم فرق دارد و آنچه که در ذهن دارند را با زبان هنر بیان می‌کنند؛ زبانی که تأثیرگذاری‌اش دو چندان است. به همین دلیل در طول تاریخ هنرمندان همیشه راهنما و راهگشا بوده‌اند و مثل همه نیروهای نظامی به هنگام جنگ در صحنه نبرد فعال و پیشرو بودند، هر چند که این صحنه شاید به وضوح صحنه‌های جنگ و نبرد نباشد اما تقابلی است از جنس اندیشه که هنرمندان متعهد ما همواره در این تقابل مقابل ستمگران و ظالمان ایستاده‌اند؛ هر چند که شاید برخی افراد که به هنر ارتباطی ندارند و وارد این عرصه شده‌اند حرف‌های دیگری بزنند اما به عقیده من امکان ندارد هنرمندی در جهان وجود داشته باشد و در برابر ستم و وحشی‌گری ظالم علیه مظلوم سکوت کند. امروز هم هیچ هنرمندی نمی‌تواند در برابر شهادت مظلومانه رهبرمان، کودکان دانش‌آموز و مردم غیرنظامی ایران سکوت کند.

این کارگردان در ادامه گفت: جنگ امروز با جنگ ۸ سال دفاع مقدس تفاوت دارد. من افتخار این را دارم که در تمام ۸ سال جنگ شرکت داشتم و در کنار رزمندگان از کشورم دفاع کردم اما جنگ امروز دیگر یک نبرد تن به تن یا رویارویی نفر به نفر نیست، جنگ امروز جنگ تخصص‌هاست، جنگ موشک‌ها، نیروهای سایبری، تکنولوژی و… است که فقط متخصصان این عرصه می‌توانند در آن فعالیت داشته باشند و خوشبختانه کشور ما در این زمینه رزمندگان غیور و دلاوری دارد که صحنه را خالی نکرده‌اند و شاهد صف‌آرایی‌شان در برابر دشمن هستیم.

وی افزود: اگر این جنگ مثل ۸ سال دفاع مقدس یک جنگ تن به تن بود مطمئن باشید من و بسیاری از هنرمندان دست به اسلحه می‌بردیم و در کنار رزمندگان مقابل دشمن می‌ایستادیم اما حالا که اینگونه نیست، پرسشی که مطرح می‌شود این است که هنرمند کجای این میدان قرار می‌گیرد؟ به نظر من هنرمند با همان تخصص روایتگری‌اش باید دست به روایت بزند و فعالانه روشنگری کند و این مظلومیت را به صمع و نظر جهانیان برساند. هنرمندان ما با توجه به پایگاه اجتماعی قدرتمندی که دارند می‌توانند در این عرصه از رزمندگان و دلاوران نظامی کشورمان حمایت معنوی کنند.

محسنی نسب با اشاره به اینکه ایران وارد یک جنگ ناخواسته شده است، گفت: تاریخ چند هزارساله ما ثابت می‌کند که ایرانیان هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده‌اند اما همواره از کشورشان در برابر متجاوز دفاع کرده‌اند. ما به دلقکی که به کشورمان حمله کرده هم اخطار دادیم که آماده جنگ هستیم و با متجاوزان برخورد می‌کنیم اما گویی او این اخطارها را جدی نگرفت. ما به او اخطار دادیم که ایران را نباید با ونزوئلا مقایسه کند، ایران تمدنی ۷هزارساله دارد که این ملت را از دیگر ملل دنیا جدا می‌کند و کشوری که تمام تاریخش به اندازه تاریخ یک سلسله پادشاهی ایران هم نیست هرچقدر هم به ابزارهای پیشرفته جنگی مسلط باشد، نمی‌تواند در برابر این فرهنگ غنی و عظیم بایستد. فرد رذلی که در پرونده اپستین روی غیر انسانی‌اش بر همه جهان نمایان شد، نمی‌تواند مدعی خیرخواهی مردم ما باشد و جنایاتی که در همین جنگ شاهد بودیم و کودکانی که با بمب‌های و موشک‌های او جان خود را از دست دادند، گواهی بر این مدعاست که که او شر مطلق است و هرکس در برابرش قرار بگیرد، در جبهه خیر است.

این کارگردان در پایان تأکید کرد: رئیس جمهور آمریکا به اخطارهای ما توجه نکرد و حال خود را در جنگی گرفتار کرده که رهایی از آن برایش آسان نیست. ما تمام پایگاه‌های او را در منطقه مورد هدف قرار دادیم و می‌توانیم باز هم این کار را تکرار کنیم. با اطلاعاتی که از توان نظامی کشورمان دارم تأکید می‌کنم که آنچه در صحنه نبرد آمده درصد بسیار کمی از توانایی ماست و ما خود را آماده جنگی طولانی کرده‌ایم و ایران ابزار مقاومت در یک جنگ طولانی را دارد و مطمئن باشید که ما پیروز هستیم؛ انشاءالله.

انتهای پیام/