قطعه ایرانمرد رونمایی شد+فیلم

به گزارش ایلنا، قطعه ایرانمرد در برنامه شب شعر و موسیقی رهبر شهید رونمایی شد.

آهنگساز و خواننده این اثر سیدمحسن حسینی است و شعر آن را میلاد عرفان‌پور سروده است.

این اثر توسط بنیاد رودکی تولید و ارائه شده است.

در توضیح این اثر موسیقایی آمده است:

این اثر هنری در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) شکل گرفته و تلاشی است برای بازتاب اندوه عمیق، همدلی ملی و روحیه ایستادگی ملت ایران در قالب موسیقی.

«ایران‌مَرد» روایتِ احساسی از داغِ یک ملت و در عین حال یادآور امید، مقاومت و ادامه راه است.

