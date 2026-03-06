قطعه ایرانمرد رونمایی شد+فیلم

ایرانمرد عنوان قطعه‌ای است که در برنامه شعر و موسیقی رهبر شهید، رونمایی شد. سیدمحسن حسینی خوانندگی و آهنگسازی این اثر را به عهده داشته است. این برنامه به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری، دفتر شعر و ادبیات معاونت امور فرهنگی، انجمن موسیقی ایران و بنیاد رودکی، شب گذشته در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد.

آهنگساز و خواننده این اثر سیدمحسن حسینی است و شعر آن را میلاد عرفان‌پور سروده است. 

این اثر توسط بنیاد رودکی تولید و ارائه شده است. 

حجم ویدیو: 12.41M | مدت زمان ویدیو: 00:04:00 دانلود ویدیو

در توضیح این اثر موسیقایی آمده است: 

این اثر هنری در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) شکل گرفته و تلاشی است برای بازتاب اندوه عمیق، همدلی ملی و روحیه ایستادگی ملت ایران در قالب موسیقی.

«ایران‌مَرد» روایتِ احساسی از داغِ یک ملت و در عین حال یادآور امید، مقاومت و ادامه راه است.

