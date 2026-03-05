آغاز بهکار «رادیو حماسه» از امشب
معاون صدای رسانه ملی از راهاندازی «رادیو حماسه» خبر داد و اعلام کرد این شبکه رادیویی از امشب با هدف تقویت وحدت و انسجام ملی، روایت حماسه مقاومت و ایجاد فضایی آرام و معنوی برای مخاطبان در روزهای جنگ فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، از راهاندازی شبکه رادیویی «رادیو حماسه» خبر داد و با اشاره به سیاستهای محتوایی این شبکه گفت: رادیو حماسه از ساعت ۱۹ امشب، پنجشنبه ۱۵ اسفند، فعالیت خود را آغاز میکند.
وی ماموریت اصلی این شبکه را ترویج مسیر امام شهید امت حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، تقویت وحدت و انسجام ملی، تبیین حماسه مقاومت و ایستادگی، روایت ایران مقتدر، اطلاعرسانی سریع، دقیق و شفاف، امیدآفرینی و آرامشبخشی، جهاد تبیین و روشنگری در مقابله با شایعات و جنگ روانی، و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.
پهلوانیان افزود: این رادیو با تمرکز بر پخش برنامههایی با محوریت «ایران همدل» تلاش میکند ضمن تقویت همبستگی میان مردم، فضایی آرامبخش برای شنوندگان فراهم کند. همچنین با اطلاعرسانی بهموقع و شفاف، مخاطبان را در جریان حماسهآفرینی و عملکرد سریع و دقیق نیروهای سپاه و نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات و حملات ددمنشانه دشمن قرار خواهد داد.
معاون صدای رسانه ملی با اشاره به شرایط این روزهای کشور اظهار کرد: پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، دشمنان تصور میکردند با یک حمله و در مدت کوتاهی میتوانند ملت ایران و ساختار این کشور را از هم بپاشند، اما آنان از میراثی که از حضرت امام خمینی(ره) به رهبر انقلاب و از ایشان به ملت منتقل شده، غافل بودند. از این رو در رادیو حماسه تلاش میکنیم روایتگر صدای حقیقت باشیم؛ صدایی که نشاندهنده ایستادگی و مقاومت ایران در برابر دشمنان است.
وی با تاکید بر اهمیت همدلی و انسجام ملی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم. تاریخ ایران گواه آن است که مردم این سرزمین در برابر زورگوییها با اتحاد و ایستادگی، معادلات را به نفع حق و حقیقت تغییر دادهاند. این روحیه، حاصل فرهنگ عمیق وطندوستی است که هرگز شکسته نشده است.
پهلوانیان با بیان اینکه پرچم ایران نماد استقلال، عزت و خون شهداست، تأکید کرد: در معاونت صدا تلاش میکنیم مخاطبان علاوه بر شنیدن صدای حقیقت، به فهم عمیقتری از مفهوم «ایران همدل» دست یابند.
وی همچنین با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و کارشناسان در تولید محتوای این شبکه گفت: رادیو حماسه صرفاً به پخش برنامههای اطلاعرسانی اکتفا نخواهد کرد، بلکه با همکاری اساتید حوزه بینالملل و دانشگاه، به تبیین و تحلیل اهداف و نیتهای دشمنان ایران و اسلام میپردازد تا مخاطبان با ابعاد مختلف جنگ روانی، تفرقهافکنی و نفاق بیشتر آشنا شوند.
معاون صدا تنوع برنامهها را از سیاستهای اصلی این شبکه دانست و خاطرنشان کرد: در جدول پخش رادیو حماسه، گفتوگو با کارشناسان و تحلیل مسائل جنگ، تهیه و پخش مستندهایی درباره زندگی و شخصیت امام شهید امت، فرماندهان و سرداران شهید پیشبینی شده است. همچنین برنامههایی با محوریت تکریم خانواده شهدا نیز از این شبکه پخش خواهد شد.
پهلوانیان در پایان تاکید کرد: راهاندازی رادیو حماسه در راستای مأموریت فرهنگی رسانه ملی برای تقویت روحیه همدلی در جامعه و پاسخگویی به نیازهای روحی مخاطبان در این روزها صورت گرفته است و امیدواریم این شبکه بتواند همراهی مؤثر و ماندگار برای مردم در این ایام باشد.